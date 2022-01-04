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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ماذا-سيحدث-عند-تقليل-انبعاثات-غازات-الاحتباس-الحراري-والهباء-الجوي؟-1054916756.html
ماذا سيحدث عند تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي؟
ماذا سيحدث عند تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي؟
اكتشف علماء من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن انخفاض محتوى الهباء الجوي البشري المنشأ في الغلاف الجوي للأرض في المستقبل القريب... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:36+0000
2022-01-04T06:36+0000
مجتمع
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لتحقيق المؤشرات المنصوص عليها في اتفاقية باريس، من الضروري تقليل كمية الانبعاثات في الغلاف الجوي بشكل كبير. ومع ذلك وفقًا للدراسة سيؤدي ذلك إلى تأثيرات معاكسة في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "Science Bulletin".يعمل الهباء الجوي على كسر حدة الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى تخفيض حرارتها، بينما تساهم غازات الاحتباس الحراري في ظاهرة الاحتباس الحراري.وفقًا للدراسة، فإن الاحترار الناجم عن التخفيضات المستمرة في انبعاثات الهباء الجوي في القرن الحادي والعشرين سيزيد متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض على مدى فترة زمنية أطول.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/دراسة-بريطانية-تعطي-نتائج-صادمة-لانبعاثات-غازات-الاحتباس-الحراري-في-2021-1050620109.html
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مجتمع

ماذا سيحدث عند تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي؟

06:36 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Torsten Blackwoodصورة لجبل جليدي ضخم "آيسبيرغ آر" (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها "متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية"، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن.
صورة لجبل جليدي ضخم آيسبيرغ آر (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Torsten Blackwood
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اكتشف علماء من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن انخفاض محتوى الهباء الجوي البشري المنشأ في الغلاف الجوي للأرض في المستقبل القريب سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل أساسي.
لتحقيق المؤشرات المنصوص عليها في اتفاقية باريس، من الضروري تقليل كمية الانبعاثات في الغلاف الجوي بشكل كبير. ومع ذلك وفقًا للدراسة سيؤدي ذلك إلى تأثيرات معاكسة في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "Science Bulletin".
يعمل الهباء الجوي على كسر حدة الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى تخفيض حرارتها، بينما تساهم غازات الاحتباس الحراري في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقًا للدراسة، فإن الاحترار الناجم عن التخفيضات المستمرة في انبعاثات الهباء الجوي في القرن الحادي والعشرين سيزيد متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض على مدى فترة زمنية أطول.
ثقب الأوزون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2021
دراسة بريطانية تعطي نتائج صادمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 2021
4 نوفمبر 2021, 07:58 GMT
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