ماذا سيحدث عند تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي؟

لتحقيق المؤشرات المنصوص عليها في اتفاقية باريس، من الضروري تقليل كمية الانبعاثات في الغلاف الجوي بشكل كبير. ومع ذلك وفقًا للدراسة سيؤدي ذلك إلى تأثيرات معاكسة في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "Science Bulletin".يعمل الهباء الجوي على كسر حدة الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى تخفيض حرارتها، بينما تساهم غازات الاحتباس الحراري في ظاهرة الاحتباس الحراري.وفقًا للدراسة، فإن الاحترار الناجم عن التخفيضات المستمرة في انبعاثات الهباء الجوي في القرن الحادي والعشرين سيزيد متوسط درجة حرارة سطح الأرض على مدى فترة زمنية أطول.
اكتشف علماء من معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن انخفاض محتوى الهباء الجوي البشري المنشأ في الغلاف الجوي للأرض في المستقبل القريب سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل أساسي.
لتحقيق المؤشرات المنصوص عليها في اتفاقية باريس، من الضروري تقليل كمية الانبعاثات في الغلاف الجوي بشكل كبير. ومع ذلك وفقًا للدراسة سيؤدي ذلك إلى تأثيرات معاكسة في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "Science Bulletin".
يعمل الهباء الجوي على كسر حدة الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى تخفيض حرارتها، بينما تساهم غازات الاحتباس الحراري في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقًا للدراسة، فإن الاحترار الناجم عن التخفيضات المستمرة في انبعاثات الهباء الجوي في القرن الحادي والعشرين سيزيد متوسط درجة حرارة سطح الأرض على مدى فترة زمنية أطول.