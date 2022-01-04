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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ماذا-كتب-الأمير-تشارلز-عن-مصر-والأردن-في-أول-مقال-له-بمطبوعة-أمريكية-منذ-10-سنوات-1054924526.html
ماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات
ماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات
تحدث ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، عن مصر والأردن، في مقال حديث بمجلة "نيوزويك" ‏الأمريكية.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:58+0000
2022-01-04T10:58+0000
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وتناول تشارلز في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء، الذي يعد الأول له في مطبوعة أمريكية منذ عقد من الزمان، البيئة وقضية تغير المناخ.وتطرق الأمير تشارلز إلى تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التدهور البيئي الذي رصده بنفسه أثناء زياراته إلى الأردن ومصر وبربادوس، بحسب قوله.وقال: "في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سافرت إلى الأردن، وكنت أقف في موقع تعميد يسوع، وتمكنت من رؤية مستويات المياه المستنفدة في واحدة من أكثر البلدان فقرا بالمياه في العالم ".وتابع: "في مصر التي سترأس الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف، سمعت عن التأثير المدمر لتغير المناخ على المياه والزراعة في دلتا النيل، وهي حاليا واحدة من أكثر النظم البيئية ضعفا على كوكب الأرض".وأضاف ولي عهد بريطانيا في مقاله: "وفي وقت لاحق من نوفمبر، عندما سافرت إلى بربادوس، استمعت إلى مخاوف الناس من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديده لوجود بلادهم".ومضى أمير ويلز في مقاله بالتشديد على أن "العالم على حافة الهاوية، ونحن بحاجة إلى تعبئة عاجلة لقاعدة شبيهة بالحرب إذا أردنا الفوز".وكشف الأمير تشارلز عن بعضا من خطته للقضاء على التغير المناخي، بما في ذلك "الدعوة لتقليل الانبعاثات والسيطرة على بصمتنا الكربونية المتزايدة باستمرار".وبيّن في حديثه: "ما هو واضح هو أن أفعالنا مهمة، نحن نعلم ما يتعيّن علينا القيام به، مع تزايد عدد السكان الذين يخلقون طلبا متزايدا على الموارد المحدودة للكوكب يجب علينا تقليل الانبعاثات واتخاذ إجراءات لمعالجة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي، بما في ذلك من الوقود الأحفوري ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإذا تمكنا من وضع قيمة مناسبة على الكربون، فيمكننا جعل حلول احتجاز الكربون أكثر اقتصادا".وتحدث الأمير تشارلز في مقاله عن جهود والده الراحل، الأمير فيليب، لتحديد الأضرار التي لحقت بكوكب الأرض، من خلال الصندوق العالمي للحياة البرية، والذي ساعد في إنشاءه.كما أثنى على ولديه الأميران، وليام وهاري، لعملهما في مكافحة تغير المناخ، وسلط الضوء على جائزة وليامز إيرثشوت، وكذلك العمل الذي قام به هاري في أفريقيا لمعالجة تأثير تغير المناخ.وكتب ولي عهد بريطانيا في ختام مقاله: "عيون أبنائنا وأحفادنا تحكم علينا، ومع دخولنا عام جديد، لا توجد لحظة نضيعها".ويأتي مدح الأمير تشارلز لأبنائه بعد شهرين فقط من اتهامه بالتشكيك في لون بشرة حفيده آرتشي، من نجله هاري وزوجته، ميغان ماركل، وذلك بحسب مزاعم الكتاب الجديد "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لوليام وكيت وهاري وميغان".وعلى الرغم من أنه دافع عن نفسه ضد هذه المزاعم، قال الصحفي البريطاني الملكي، أوميد سكوبي، إن علاقة هاري بين كل من والده وشقيقه ويليام أصبحت "بعيدة" منذ خروجه من واجباته الملكية، وإجرائه مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/تفاصيل-زيارة-الأمير-تشارلز-وزوجته-إلى-مصر-والأردن-في-نوفمبر-الأولى-للقاهرة-منذ-15-عاما-1050536956.html
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ماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات

10:58 GMT 04.01.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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تحدث ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، عن مصر والأردن، في مقال حديث بمجلة "نيوزويك" ‏الأمريكية.‏
وتناول تشارلز في مقاله المنشور اليوم الثلاثاء، الذي يعد الأول له في مطبوعة أمريكية منذ عقد من الزمان، البيئة وقضية تغير المناخ.
وتطرق الأمير تشارلز إلى تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التدهور البيئي الذي رصده بنفسه أثناء زياراته إلى الأردن ومصر وبربادوس، بحسب قوله.
ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
الأمير تشارلز وزوجته يصلان في نوفمبر إلى الأردن في عام المئوية وإلى مصر لأول مرة منذ 15 سنة
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وقال: "في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سافرت إلى الأردن، وكنت أقف في موقع تعميد يسوع، وتمكنت من رؤية مستويات المياه المستنفدة في واحدة من أكثر البلدان فقرا بالمياه في العالم ".
وتابع: "في مصر التي سترأس الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف، سمعت عن التأثير المدمر لتغير المناخ على المياه والزراعة في دلتا النيل، وهي حاليا واحدة من أكثر النظم البيئية ضعفا على كوكب الأرض".
وأضاف ولي عهد بريطانيا في مقاله: "وفي وقت لاحق من نوفمبر، عندما سافرت إلى بربادوس، استمعت إلى مخاوف الناس من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديده لوجود بلادهم".
ومضى أمير ويلز في مقاله بالتشديد على أن "العالم على حافة الهاوية، ونحن بحاجة إلى تعبئة عاجلة لقاعدة شبيهة بالحرب إذا أردنا الفوز".
وكشف الأمير تشارلز عن بعضا من خطته للقضاء على التغير المناخي، بما في ذلك "الدعوة لتقليل الانبعاثات والسيطرة على بصمتنا الكربونية المتزايدة باستمرار".
وبيّن في حديثه: "ما هو واضح هو أن أفعالنا مهمة، نحن نعلم ما يتعيّن علينا القيام به، مع تزايد عدد السكان الذين يخلقون طلبا متزايدا على الموارد المحدودة للكوكب يجب علينا تقليل الانبعاثات واتخاذ إجراءات لمعالجة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي، بما في ذلك من الوقود الأحفوري ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإذا تمكنا من وضع قيمة مناسبة على الكربون، فيمكننا جعل حلول احتجاز الكربون أكثر اقتصادا".
وتحدث الأمير تشارلز في مقاله عن جهود والده الراحل، الأمير فيليب، لتحديد الأضرار التي لحقت بكوكب الأرض، من خلال الصندوق العالمي للحياة البرية، والذي ساعد في إنشاءه.
كما أثنى على ولديه الأميران، وليام وهاري، لعملهما في مكافحة تغير المناخ، وسلط الضوء على جائزة وليامز إيرثشوت، وكذلك العمل الذي قام به هاري في أفريقيا لمعالجة تأثير تغير المناخ.
وقال تشارلز: "بصفتي أب، فأنا فخور بأن أبنائي أدركوا هذا التهديد".
وكتب ولي عهد بريطانيا في ختام مقاله: "عيون أبنائنا وأحفادنا تحكم علينا، ومع دخولنا عام جديد، لا توجد لحظة نضيعها".
ويأتي مدح الأمير تشارلز لأبنائه بعد شهرين فقط من اتهامه بالتشكيك في لون بشرة حفيده آرتشي، من نجله هاري وزوجته، ميغان ماركل، وذلك بحسب مزاعم الكتاب الجديد "الإخوة والزوجات: داخل الحياة الخاصة لوليام وكيت وهاري وميغان".
وعلى الرغم من أنه دافع عن نفسه ضد هذه المزاعم، قال الصحفي البريطاني الملكي، أوميد سكوبي، إن علاقة هاري بين كل من والده وشقيقه ويليام أصبحت "بعيدة" منذ خروجه من واجباته الملكية، وإجرائه مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، العام الماضي.
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