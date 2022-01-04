https://arabic.sputniknews.com/20220104/ماكرون-أرغب-في-الترشح-لولاية-ثانية-لكن-لم-أتخذ-قراري-بعد-1054952892.html

ماكرون: أرغب في الترشح لولاية ثانية لكن لم أتخذ قراري بعد

ماكرون: أرغب في الترشح لولاية ثانية لكن لم أتخذ قراري بعد

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، لكنه لم يتخذ قراره بعد. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T21:41+0000

2022-01-04T21:41+0000

2022-01-04T21:41+0000

الانتخابات الفرنسية

ماكرون

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جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان يعتزم الترشح قال الرئيس الفرنسي "لا يوجد تشويق زائف، أنا أرغب في هذا".وأضاف: "بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بهذا. وأنا أوضحت كل شيء داخل نفسي، أما ما يتعلق بالمعادلة السياسية سأقول ما هو (القرار)".تابع الرئيس الفرنسي: "القرار يترسخ بعمق داخلي. أريد أن أتأكد أني قادر على أن أذهب بقدر ما أريد".وتمثل تصريحات ماكرون للصحيفة أوضح مؤشر حتى الآن على رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية مع عدم إنهاء التشويق بشأن نواياه.ماكرون الذي تولى السلطة في عام 2017 بعد تعهده بإصلاح فرنسا واستعادة مكانتها كقوة عالمية هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات لكن محللين يحذرون من أن فوزه ليس مضمونا.

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الانتخابات الفرنسية, ماكرون