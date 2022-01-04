ما هي قدرات الجيش الصومالي؟

يتجاوز عدد سكان الصومال 11.7 مليون نسمة بينهم 2.7 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.6 مليون نسمة، بينما يصل لسن التجنيد سنويا أكثر من 121 ألف شخص.يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 20 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.
يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 137 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
يتجاوز عدد سكان الصومال 11.7 مليون نسمة بينهم 2.7 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.6 مليون نسمة، بينما يصل لسن التجنيد سنويا أكثر من 121 ألف شخص. يصل عدد جنود الجيش الصومالي إلى 20 ألف جندي جميعهم قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية.