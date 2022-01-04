https://arabic.sputniknews.com/20220104/مبابي-يسجل-ثلاثية-ويقود-باريس-سان-جيرمان-إلى-دور-16-في-كأس-فرنسا-فيديو-1054914715.html

مبابي يسجل ثلاثية ويقود باريس سان جيرمان إلى دور 16 في كأس فرنسا.. فيديو

مبابي يسجل ثلاثية ويقود باريس سان جيرمان إلى دور 16 في كأس فرنسا.. فيديو

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب بسهولة إلى دور الستة عشر في كأس فرنسا لكرة القدم، بعد أن قادته ثلاثية كيليان مبابي في الشوط الثاني بعد هدف بريسنل كيمبمبي... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T00:40+0000

2022-01-04T00:40+0000

2022-01-04T00:40+0000

مبابي

نادي باريس سان جيرمان

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وفي غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، أشرك المدرب ماوريسيو بوكيتينو تشكيلة من لاعبي الصف الثاني، سيطرت على مجريات المباراة، رغم اللعب بإيقاع هادئ للغاية.وحرم كليمو بيترل حارس فان أندير هيريرا وجورجينيو فينالدم من التسجيل بتدخلات جيدة قبل أن يضع المدافع كيمبمبي باريس سان جيرمان في المقدمة بضربة رأس طائرة من مدى قريب في الدقيقة 28.وضاعف مبابي، الذي كان هادئا في الشوط الأول، النتيجة في الدقيقة 59 بعدما انطلق بعيدا عن المدافعين عقب تمريرة من كيمبمبي، ليتفوق على بيترل الذي لم يكن محظوظا بعدما وضع جسده في طريق الكرة.لكن لم يكن هناك أي حظ في هدف مبابي الثاني في الدقيقة 71، حيث أطلق تسديدة صاروخية من لمسة واحدة في الزاوية العليا للمرمى، من عند حافة منطقة الجزاء بعد لعبة جيدة من تشافي سيمونز البالغ من العمر 18 عاما.وأكمل مبابي ثلاثيته بعد خمس دقائق لاحقة بلمسة بسيطة من مسافة قريبة في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع البديل إيريك إبيمبي.وسدد إدوار ميشو، وهو لاعب آخر يبلغ من العمر 18 عاما أعطى له بوكيتينو الفرصة، في العارضة قبل أن يتصدى بيترل بشكل رائع مرة أخرى لمحاولة من إبيمبي في الدقائق الأخيرة.وأضاف فان فرصة خطيرة لتسجيل هدف شرفي في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أبعد جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان محاولة جوردان هنري عند القائم البعيد.

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مبابي, نادي باريس سان جيرمان