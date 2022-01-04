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https://arabic.sputniknews.com/20220104/مجلس-النواب-الفرنسي-يعلق-مناقشة-مشروع-قانون-بطاقات-التطعيم-1054918979.html
مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة مشروع قانون بطاقات التطعيم
مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة مشروع قانون بطاقات التطعيم
علق مجلس النواب الفرنسي مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة التلقيحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لدخول المسارح ودور السينما والقطارات. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T08:06+0000
2022-01-04T08:06+0000
2022-01-04T08:06+0000
العالم
فرنسا
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وذكرت وكالة "رويترز" أن المناقشات توقفت على مشروع القانون، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم.وفي هذا الصدد، قالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة.وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب يتعين أن يجري التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانونا يوم 15 يناير/كانون الثاني.وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فرنسا
مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة مشروع قانون بطاقات التطعيم
علق مجلس النواب الفرنسي مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة التلقيحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المناقشات
توقفت على مشروع القانون
، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم.
وفي هذا الصدد، قالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة.
وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب يتعين أن يجري التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانونا يوم 15 يناير/كانون الثاني. وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.