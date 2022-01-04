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https://arabic.sputniknews.com/20220104/محكمة-تونس-الابتدائية-نستغرب-من-تصريحات-وزير-الداخلية-ونتعامل-بكل-جدية-1054926322.html
محكمة تونس الابتدائية: نستغرب من تصريحات وزير الداخلية ونتعامل بكل جدية
محكمة تونس الابتدائية: نستغرب من تصريحات وزير الداخلية ونتعامل بكل جدية
أبدت المحكمة الابتدائية في تونس استغرابها من تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أمس عن تعطيل النيابة العمومية لإجراءاتها في بعض القضايا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:43+0000
2022-01-04T11:43+0000
أخبار تونس اليوم
محكمة
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ووفقا لبيان أصدره مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، ونشرته إذاعة موزاييك، فقد استغربت المحكمة متمثلة في نيابتها العمومية من تصريحات الوزير التونسي حول تعطيل النيابة للإجراءات الخاصة بقضية حصول سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.وأوضح البيان أن النيابة "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".وتابع: "المعلومات تفيد أن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة إلى أنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة".وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد عقد ندوة صحفية مساء أمس الاثنين أكد فيها أن الإجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك في قضية قرارات الاقامة الجبرية الأخيرة، في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، فتحي البلدي.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/القضاء-التونسي-يرفض-جميع-الطعون-على-قرارات-الوضع-تحت-الإقامة-الجبرية-1050311913.html
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أخبار تونس اليوم, محكمة, إقامة جبرية

محكمة تونس الابتدائية: نستغرب من تصريحات وزير الداخلية ونتعامل بكل جدية

11:43 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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أبدت المحكمة الابتدائية في تونس استغرابها من تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أمس عن تعطيل النيابة العمومية لإجراءاتها في بعض القضايا.
ووفقا لبيان أصدره مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، ونشرته إذاعة موزاييك، فقد استغربت المحكمة متمثلة في نيابتها العمومية من تصريحات الوزير التونسي حول تعطيل النيابة للإجراءات الخاصة بقضية حصول سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.
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وأوضح البيان أن النيابة "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

وتفصيلا عرض البيان المسار القضائي للقضية محل انتقاد وزير الداخلية، مؤكدا أنه "بتاريخ 07 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين".

وتابع: "المعلومات تفيد أن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة إلى أنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة".

واستكمل البيان قائلا: "وبتاريخ 07 أكتوبر 2021 أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الادارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع"، مستكملا بعد ذلك بقية الإجراءات التي تظهر أن النيابة تعاملت وفقا للإجراءات المتبعة ولم يكن هناك أي تعطيل.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد عقد ندوة صحفية مساء أمس الاثنين أكد فيها أن الإجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك في قضية قرارات الاقامة الجبرية الأخيرة، في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، فتحي البلدي.
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