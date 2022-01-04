محمد بن راشد: الأمة التي تهتم بمفكريها تكون في طريقها الصحيح للريادة
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن الأمة التي تقدر مفكريها ونوابغها هي في طريقها الصحيح للسيادة والريادة.
وأضاف حاكم دبي في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أنه في عادة سنوية يتم الإعلان كل 4 يناير عن مشروعات "تغير واقع البلاد للأفضل".
استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين .. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة من دورهم هي في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل بإذن الله… وفقنا الله جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2022
وتابع أنه يراهن على العلم والعلماء لتغيير الواقع العربي للأفضل، مشيرا إلى متحف المستقبل الذي يتم افتتاحه قريبا، حيث يكون "مركز الفكر والإدارة لحراك علمي عربي جديد".
شكلنا لجنة من خيرة شبابنا لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد يشرف عليهم محمد القرقاوي رئيس متحف المستقبل ومعه سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي وشما المزروعي وزيرة الشباب .. وخصصنا ١٠٠ مليون درهم لمشروع النوابغ العرب. pic.twitter.com/rBUKdvxgSF— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2022
وكشف محمد بن راشد عن تشكيل الإمارات لفريق علمي برئاسة محمد القرقاوي، رئيس متحف المستقبل، وسارة الأميري، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وآخرين، وتخصيص 100 مليون درهم لمشروع النوابغ العرب.
وأوضح حاكم دبي، أنه سيتم الاهتمام بنوابغ العرب وتأهليهلم فكريا وعلميا وبحثيا "لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".