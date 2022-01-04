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محمد بن راشد: الأمة التي تهتم بمفكريها تكون في طريقها الصحيح للريادة
محمد بن راشد: الأمة التي تهتم بمفكريها تكون في طريقها الصحيح للريادة
قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن الأمة التي تقدر مفكريها ونوابغها هي في طريقها الصحيح للسيادة والريادة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T08:59+0000
2022-01-04T08:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأضاف حاكم دبي في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أنه في عادة سنوية يتم الإعلان كل 4 يناير عن مشروعات "تغير واقع البلاد للأفضل".وتابع أنه يراهن على العلم والعلماء لتغيير الواقع العربي للأفضل، مشيرا إلى متحف المستقبل الذي يتم افتتاحه قريبا، حيث يكون "مركز الفكر والإدارة لحراك علمي عربي جديد".وكشف محمد بن راشد عن تشكيل الإمارات لفريق علمي برئاسة محمد القرقاوي، رئيس متحف المستقبل، وسارة الأميري، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وآخرين، وتخصيص 100 مليون درهم لمشروع النوابغ العرب.وأوضح حاكم دبي، أنه سيتم الاهتمام بنوابغ العرب وتأهليهلم فكريا وعلميا وبحثيا "لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن راشد: الأمة التي تهتم بمفكريها تكون في طريقها الصحيح للريادة

08:59 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن الأمة التي تقدر مفكريها ونوابغها هي في طريقها الصحيح للسيادة والريادة.
وأضاف حاكم دبي في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أنه في عادة سنوية يتم الإعلان كل 4 يناير عن مشروعات "تغير واقع البلاد للأفضل".
وتابع أنه يراهن على العلم والعلماء لتغيير الواقع العربي للأفضل، مشيرا إلى متحف المستقبل الذي يتم افتتاحه قريبا، حيث يكون "مركز الفكر والإدارة لحراك علمي عربي جديد".
وكشف محمد بن راشد عن تشكيل الإمارات لفريق علمي برئاسة محمد القرقاوي، رئيس متحف المستقبل، وسارة الأميري، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وآخرين، وتخصيص 100 مليون درهم لمشروع النوابغ العرب.
وأوضح حاكم دبي، أنه سيتم الاهتمام بنوابغ العرب وتأهليهلم فكريا وعلميا وبحثيا "لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة".
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