تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/مسيرات-دعم-للأسير-هشام-أبو-هواش-في-مناطق-مختلفة-من-فلسطين-1054941983.html
مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
انطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:45+0000
2022-01-04T16:45+0000
السجون الإسرائيلية
يوم الأسير الفلسطيني
إضراب عن الطعام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102763/19/1027631969_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_09c6c142c3cfaefd27a774c6044196bb.jpg
وحسب ما نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد انطلاق مسيرات مؤيدة وداعمة للأسير هشام أبو هواش في كل من رام الله والخليل.وفي الخليل دعت شبيبة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والأطر والقوى الشبابية والهيئات النسائية للمشاركة في وقفة تقيمها غدا الأربعاء مؤكدة أنها تأتي "دعماً وإسناداً لصمود أسرانا المضربين عن الطعام".يأتي ذلك فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن "المعتقل هشام أبو هواش يواصل معركته لليوم 141 على التوالي، حيث يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ووضعه الصحي حرج للغاية".وفي سياق متصل ولليوم الرابع على التوالي يواصل المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية.ووصف نادي الأسير هذه المقاطعة بأنها "خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي واجهها المعتقلون الإداريون".واستعرض النادي "أبرز المعطيات الرقمية عن سياسة الاعتقال الإداري خلال 2021، حيث أكد إصدار 1595 أمر اعتقال إداريّ، وغالبيتهم هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم إلى أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ".وقال إن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن"، مشيرا إلى تنفيذ "نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات فردية ضد سياسات الاحتلال التنكيلية الممنهجة، جُلّها كانت ضد الاعتقال الإداريّ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102763/19/1027631969_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_5ac6860578e2a541347f2edd659943ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السجون الإسرائيلية, يوم الأسير الفلسطيني, إضراب عن الطعام

مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين

16:45 GMT 04.01.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSفلسطين
فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLS
تابعنا عبر
انطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وحسب ما نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد انطلاق مسيرات مؤيدة وداعمة للأسير هشام أبو هواش في كل من رام الله والخليل.
وفي الخليل دعت شبيبة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والأطر والقوى الشبابية والهيئات النسائية للمشاركة في وقفة تقيمها غدا الأربعاء مؤكدة أنها تأتي "دعماً وإسناداً لصمود أسرانا المضربين عن الطعام".
يأتي ذلك فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن "المعتقل هشام أبو هواش يواصل معركته لليوم 141 على التوالي، حيث يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ووضعه الصحي حرج للغاية".
وفي سياق متصل ولليوم الرابع على التوالي يواصل المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية.
ووصف نادي الأسير هذه المقاطعة بأنها "خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي واجهها المعتقلون الإداريون".
واستعرض النادي "أبرز المعطيات الرقمية عن سياسة الاعتقال الإداري خلال 2021، حيث أكد إصدار 1595 أمر اعتقال إداريّ، وغالبيتهم هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم إلى أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ".
وقال إن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن"، مشيرا إلى تنفيذ "نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات فردية ضد سياسات الاحتلال التنكيلية الممنهجة، جُلّها كانت ضد الاعتقال الإداريّ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:31 GMTعشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
17:28 GMTفيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
17:26 GMTالعالم يخسر 5.5 مليار دولار في عام 2021 من جراء قطع الإنترنت
17:09 GMTأهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
16:58 GMTموقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو
16:57 GMT"الديمقراطي الكردستاني": التيار الصدري مصر على تشكيل حكومة أغلبية
16:55 GMTالحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين
16:53 GMTنقل حيوان "اللايغر" إلى محميته الخاصة في روسيا... فيديو
16:50 GMTوزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد
16:49 GMTإيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني
16:45 GMTمسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
16:44 GMTبعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟
16:37 GMTعالمة سابقة في شركة أبحاث عالمية تعترف بسرقة أسرار تجارية لحساب شركة صينية
16:32 GMTقيادي بهيئة شؤون الأسرى: أبوهواش يصارع الموت والمجتمع الدولي عاجز
16:25 GMTفيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
16:21 GMTكيف أصبحت "آبل" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار؟
16:20 GMTالتحالف العربي: انطلاق عمليات القرصنة من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا
16:19 GMTنزوح آلاف الأسر جراء المعارك بين مسلحين موالين للجيشين الأمريكي والتركي شرقي سوريا
16:15 GMTرئيس وزراء هايتي يعلق على محاولة اغتياله
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران