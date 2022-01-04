https://arabic.sputniknews.com/20220104/مسيرات-دعم-للأسير-هشام-أبو-هواش-في-مناطق-مختلفة-من-فلسطين-1054941983.html

مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين

مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين

انطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T16:45+0000

2022-01-04T16:45+0000

2022-01-04T16:45+0000

السجون الإسرائيلية

يوم الأسير الفلسطيني

إضراب عن الطعام

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وحسب ما نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد انطلاق مسيرات مؤيدة وداعمة للأسير هشام أبو هواش في كل من رام الله والخليل.وفي الخليل دعت شبيبة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والأطر والقوى الشبابية والهيئات النسائية للمشاركة في وقفة تقيمها غدا الأربعاء مؤكدة أنها تأتي "دعماً وإسناداً لصمود أسرانا المضربين عن الطعام".يأتي ذلك فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن "المعتقل هشام أبو هواش يواصل معركته لليوم 141 على التوالي، حيث يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ووضعه الصحي حرج للغاية".وفي سياق متصل ولليوم الرابع على التوالي يواصل المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية، مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية.ووصف نادي الأسير هذه المقاطعة بأنها "خطوة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي واجهها المعتقلون الإداريون".واستعرض النادي "أبرز المعطيات الرقمية عن سياسة الاعتقال الإداري خلال 2021، حيث أكد إصدار 1595 أمر اعتقال إداريّ، وغالبيتهم هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، منهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم إلى أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداريّ".وقال إن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن"، مشيرا إلى تنفيذ "نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات فردية ضد سياسات الاحتلال التنكيلية الممنهجة، جُلّها كانت ضد الاعتقال الإداريّ".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السجون الإسرائيلية, يوم الأسير الفلسطيني, إضراب عن الطعام