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https://arabic.sputniknews.com/20220104/مصر-الخميس-إجازة-بأجر-للعاملين-في-القطاع-الخاص-بمناسبة-عيد-الميلاد-1054936329.html
مصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد
مصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد
أعلن وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن الخميس المقبل إجازة للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:06+0000
2022-01-04T15:06+0000
العالم العربي
مصر
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ونقلت صحيفة صدى اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير المصري أن يوم الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، مضيفا أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم حال ما اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة استحقاق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر.وأكدت الصحيفة أن وزارة القوى العاملة المصرية أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بهدف متابعة تنفيذ هذه الإجازة، والتي تأتي بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، عبر مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من يناير/كانون الثاني 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الحكومة-المصرية-تعلن-الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بمناسبة-عيد-الميلاد-1054853048.html
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العالم العربي, مصر

مصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

15:06 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أعلن وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن الخميس المقبل إجازة للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد.
ونقلت صحيفة صدى اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير المصري أن يوم الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، مضيفا أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم حال ما اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة استحقاق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر.
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
2 يناير, 12:04 GMT
وأكدت الصحيفة أن وزارة القوى العاملة المصرية أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بهدف متابعة تنفيذ هذه الإجازة، والتي تأتي بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، عبر مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من يناير/كانون الثاني 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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