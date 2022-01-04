مصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

ونقلت صحيفة صدى اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير المصري أن يوم الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، مضيفا أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم حال ما اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة استحقاق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر.وأكدت الصحيفة أن وزارة القوى العاملة المصرية أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بهدف متابعة تنفيذ هذه الإجازة، والتي تأتي بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، عبر مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من يناير/كانون الثاني 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأكدت الصحيفة أن وزارة القوى العاملة المصرية أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بهدف متابعة تنفيذ هذه الإجازة، والتي تأتي بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، عبر مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من يناير/كانون الثاني 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.