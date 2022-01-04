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مصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي
مصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي
حسمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم الثلاثاء، جدلا متداولا في وسائل إعلام ‏محلية وعالمية بشأن إصابة بعض مواطني أحد دول الاتحاد الأوروبي بعدوى... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:28+0000
2022-01-04T10:31+0000
العالم العربي
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وأكدت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنها "لم تتلقى أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب بقايا مبيدات خلال الفترة الماضية نهائيا".كما لفتت إلى أن "صادرات مصر من البصل الأخضر فى العام الماضي 2021 بلغت حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم، وعلى رأسها كبرى دول الأتحاد الأوروبي، والتى لم تقم بأبداء أى ملاحظات أو إخطارات رفض أية شحنة من تلك الكميات".ونوهت وزارة الزراعة المصرية كذلك أنه "لم يوجد أى عينات مرفوضة من البصل الأخضر نتيجة تلوثها ببكتريا الإيكولاي، والتي تم تحليلها من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية".وبيّنت الوزارة أنه "في حالة ورود أية اخطارات رفض رسمية لأي شحنة من أى دولة في العالم يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ اللازم وابلاغ الدولة المستوردة بنتائج تلك التحقيقات بشكل فوري".وشددت وزارة الزراعة المصرية في بيانها أن "عمليات تصدير البصل الأخضر الي الدنمارك تسير بصورة منتظمة، وأن آخر شحنه تم تصديرها الي الدنمارك كانت بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم ترد إلى مصر أي ملاحظات من الجهات الرسمية في الدنمارك علي شحنات البصل الأخضر حتي تاريخه".وأشارت إلى أن "صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة في التاريخ خلال عام 2021، نظرا للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في عمليات أحكام الرقابة، من خلال الحجر الزراعي والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع الإيكولاي. وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لترويج المزارع التصديرية".‏وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصري في ختام بيانها "أن تتحرى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الدقة، وعدم تداول أو نشر تلك الأخبار والترويج لها، والتي تمثل حملة ممنهجة ضد الصادرات الزراعية المصرية"، بحسب قولها.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي

10:28 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 04.01.2022)
© AFP 2021 / INA FASSBENDERبصل أخضر
بصل أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
بصل أخضر
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
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حسمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم الثلاثاء، جدلا متداولا في وسائل إعلام ‏محلية وعالمية بشأن إصابة بعض مواطني أحد دول الاتحاد الأوروبي بعدوى بكتيريا الإيكولاي، بسبب ‏شحنات من البصل الأخضر الذي تقوم بتصديره للخارج.‏
وأكدت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنها "لم تتلقى أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب بقايا مبيدات خلال الفترة الماضية نهائيا".
كما لفتت إلى أن "صادرات مصر من البصل الأخضر فى العام الماضي 2021 بلغت حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم، وعلى رأسها كبرى دول الأتحاد الأوروبي، والتى لم تقم بأبداء أى ملاحظات أو إخطارات رفض أية شحنة من تلك الكميات".
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ونوهت وزارة الزراعة المصرية كذلك أنه "لم يوجد أى عينات مرفوضة من البصل الأخضر نتيجة تلوثها ببكتريا الإيكولاي، والتي تم تحليلها من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية".

وأوضحت الوزارة، "أن الحالة المذكورة هي لبصل أخضر ورد إلى الدنمارك بصورة غير مباشرة وذلك من خلال دولة هولندا، وتم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز، فبالتالي يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون في الأساس على مسئولية المُصنّع والجهة التى قامت بتجهيزه".

وبيّنت الوزارة أنه "في حالة ورود أية اخطارات رفض رسمية لأي شحنة من أى دولة في العالم يتم عمل التحقيقات اللازمة واتخاذ اللازم وابلاغ الدولة المستوردة بنتائج تلك التحقيقات بشكل فوري".
وشددت وزارة الزراعة المصرية في بيانها أن "عمليات تصدير البصل الأخضر الي الدنمارك تسير بصورة منتظمة، وأن آخر شحنه تم تصديرها الي الدنمارك كانت بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم ترد إلى مصر أي ملاحظات من الجهات الرسمية في الدنمارك علي شحنات البصل الأخضر حتي تاريخه".
وأشارت إلى أن "صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة في التاريخ خلال عام 2021، نظرا للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في عمليات أحكام الرقابة، من خلال الحجر الزراعي والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع الإيكولاي. وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لترويج المزارع التصديرية".
‏وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصري في ختام بيانها "أن تتحرى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الدقة، وعدم تداول أو نشر تلك الأخبار والترويج لها، والتي تمثل حملة ممنهجة ضد الصادرات الزراعية المصرية"، بحسب قولها.
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