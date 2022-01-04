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https://arabic.sputniknews.com/20220104/معلومات-عن-طائرات-حزب-الله-المسيرة-بعد-إعلان-الجيش-الإسرائيلي-إسقاط-إحداها-1054948579.html
معلومات عن طائرات "حزب الله" المسيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط إحداها
معلومات عن طائرات "حزب الله" المسيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط إحداها
سلط إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، الضوء على قدرات الحزب في مجال استخدام الطائرات المسيرة العسكرية ضد إسرائيل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:55+0000
2022-01-04T20:55+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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ويرجع تاريخ استخدام "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة ضد إسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ويقدر التقرير عدد ما يملكه "حزب الله" من طائرات مسيرة بـ 2000 طائرة مسيرة، العديد منها يمتلك قدرات متطورة بعضه حصل عليه من إيران وأخرى تم تطويرها محليا.واستخدم "حزب الله" الطائرات المسيرة ضد إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006، كما قام بعدة عمليات خلال السنوات الماضية بعضها كان عام 2012 عندما اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مسيرة تابعة للحزب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه كان يجري مراقبتها، وأنه تم إسقاطها بعد عبورها من لبنان إلى إسرائيل. ولم يصدر أي بيان عن الحزب ينفي أو يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بخصوص إسقاط المسيرة. وتواصل إسرائيل توسيع برنامج "درع الشمال" ببناء مئات الملاجئ على طول الحدود مع لبنان تحسبا لوقوع أي مواجهة مع "حزب الله" في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الجيش-الإسرائيلي-أسقطنا-طائرة-مسيرة-تابعة-لـحزب-الله-صورة-1054947986.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

معلومات عن طائرات "حزب الله" المسيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط إحداها

20:55 GMT 04.01.2022
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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سلط إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، الضوء على قدرات الحزب في مجال استخدام الطائرات المسيرة العسكرية ضد إسرائيل.
ويرجع تاريخ استخدام "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة ضد إسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"... صورة
19:53 GMT
ويقدر التقرير عدد ما يملكه "حزب الله" من طائرات مسيرة بـ 2000 طائرة مسيرة، العديد منها يمتلك قدرات متطورة بعضه حصل عليه من إيران وأخرى تم تطويرها محليا.
واستخدم "حزب الله" الطائرات المسيرة ضد إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006، كما قام بعدة عمليات خلال السنوات الماضية بعضها كان عام 2012 عندما اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مسيرة تابعة للحزب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه كان يجري مراقبتها، وأنه تم إسقاطها بعد عبورها من لبنان إلى إسرائيل. ولم يصدر أي بيان عن الحزب ينفي أو يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بخصوص إسقاط المسيرة.
وتواصل إسرائيل توسيع برنامج "درع الشمال" ببناء مئات الملاجئ على طول الحدود مع لبنان تحسبا لوقوع أي مواجهة مع "حزب الله" في المستقبل.
© Sputnikقدرات "حزب الله" الصاروخية
قدرات حزب الله الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
قدرات "حزب الله" الصاروخية
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