معلومات عن طائرات "حزب الله" المسيرة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط إحداها

ويرجع تاريخ استخدام "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة ضد إسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.ويقدر التقرير عدد ما يملكه "حزب الله" من طائرات مسيرة بـ 2000 طائرة مسيرة، العديد منها يمتلك قدرات متطورة بعضه حصل عليه من إيران وأخرى تم تطويرها محليا.واستخدم "حزب الله" الطائرات المسيرة ضد إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006، كما قام بعدة عمليات خلال السنوات الماضية بعضها كان عام 2012 عندما اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مسيرة تابعة للحزب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه كان يجري مراقبتها، وأنه تم إسقاطها بعد عبورها من لبنان إلى إسرائيل. ولم يصدر أي بيان عن الحزب ينفي أو يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بخصوص إسقاط المسيرة. وتواصل إسرائيل توسيع برنامج "درع الشمال" ببناء مئات الملاجئ على طول الحدود مع لبنان تحسبا لوقوع أي مواجهة مع "حزب الله" في المستقبل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط طائرة مسيرة "درون" تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، مشيرا إلى أنه كان يجري مراقبتها، وأنه تم إسقاطها بعد عبورها من لبنان إلى إسرائيل. ولم يصدر أي بيان عن الحزب ينفي أو يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بخصوص إسقاط المسيرة.
وتواصل إسرائيل توسيع برنامج "درع الشمال" ببناء مئات الملاجئ على طول الحدود مع لبنان تحسبا لوقوع أي مواجهة مع "حزب الله" في المستقبل.