"من قلوب النساء".. سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
11:59 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
تنهدت ليلى الموصللي حين أدت مهمتها، فعلى مرأى عينيها انهمكت أربعة عشر امرأة بفك عقد خيوط قماشية من ذكريات عتيقة ومؤلمة، ومنحها حياة جديدة لتشابه مدينتهنّ التي لم تكف يوماً عن كونها مفعمة بالحياة والأمل.
أكداس القماش المكوّم على طاولات الخياطة كانت ضحايا وشهود عيان بآن معا، على الخراب الذي ألم بمدينة حلب جراء حرب إرهابية امتدت على عقد من الزمن، لتنتشلها اليوم أيدي سيدات هذه المدينة، ويعدن تدويرها من تحت أنقاض مخنوقة الصوت، إلى ورشات العمل، ومن ثم إلى الأسواق.
أحاسيس متناقضة كان أبرزها الحب والشغف اكتنفت السيدات المشاركات في مشروع "صنع من القلب"، حيث قابلن الموت بالحياة، والخراب بالحب، ليمحين ذكرى أيام بطيئة مظلمة وقاتلة.
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
"من قلوب النساء إلى قلوب النساء، لذلك أسميناه صنع من القلب"، هكذا تتحدث مديرة المشروع، ليلى موصللي، لوكالة "سبوتنيك" عن مشروعها، مبينةً أن "السيدات هنا يستخدمن بقايا أقمشة وجدوها في الأسواق القديمة بين الأنقاض، ثم يعدن إليها الحياة من خلال إعادة تدويرها بشكل جميل وجودة عالية".
وتؤكد موصللي أن هذا المشروع أتاح فرص عمل لـ 14 سيدة حلبية وأصبح مورد رزق لهنّ ولأسرهنّ، كما بات متنفساً من ضغوطات الحياة التي خيمت على الجميع، فالجو في ورشة العمل عائلي ومليء بالحب والقوة والشغف.
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
"نسعى لتجنب هدر الأشياء والمحافظة على الموارد القليلة المتاحة، كما نريد أن نثبت قدرة المرأة الحلبية على التحمل والتسلح بالإرادة والتصميم على الحياة".
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
وتلفت في حديثها لـ "سبوتنيك" إلى أن الملابس المنتجة في المشروع تنافس القطع الأجنبية بجودتها وجمالها، وتقول: "نسعى لنشر ثقافة إعادة التدوير في ظل محدودية الموارد، ليست إعادة تدوير بل إعادة إحياء بالمعنى الأدق".
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
إحدى المشاركات في المشروع أشارت لـ "سبوتنيك" إلى أن مشروع "من القلب إلى القلب" هو مشروع من المرأة إلى المرأة، وهو يتميز بالإبداع والفرادة، فالقطعة التي تنتج هنا لا يوجد مثيل لها في الأسواق وهذا ما يعطي المنتجات تميزها وفرادتها، مبينة أن السيدات يعملن بمحبة وشغف لذلك تلامس قلوب الناس.
© Sputnik . Karim Tibiسيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
سيدات سوريات يعدن تدوير أقمشة انتشلنها من ركام أسواق حلب
© Sputnik . Karim Tibi
تجتمع اليوم أربعة عشر امرأة، تقفز إلى أذهانهن ذكريات قديمة مؤلمة لم يستطعن محوها أو التخلص منها لأنها تبقى إحدى خلايا الذاكرة، لذلك أعدن تدويرها كما أعدن تدوير الأقمشة، منحنها من أرواحهن حباً وأملاً وشغفاً.