موسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور

وصاحب المؤتمر لقاءات وحوارات تهدف لتعزيز الروابط الحضارية الروسية الإسلامية، وحضرها ممثلون لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والشيوخ والمجلس الشعبي.وأثمر المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقات مع كل من: الصندوق الحكومي لدعم الثقافة والعلوم والتعليم، والمجلس الشعبي، والإدارات الدينية في روسيا، بهدف تعزيز مفاهيم التسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وإبراز القيم الرفيعة للإسلام، ودعم تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.
استضافت رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الروسية موسكو، نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه، حيث جمعت علماء ومفكرين من 43 دولة، في مؤتمر دولي.
وصاحب المؤتمر لقاءات وحوارات تهدف لتعزيز الروابط الحضارية الروسية الإسلامية، وحضرها ممثلون لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والشيوخ والمجلس الشعبي.
وأثمر المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقات مع كل من: الصندوق الحكومي لدعم الثقافة والعلوم والتعليم، والمجلس الشعبي، والإدارات الدينية في روسيا، بهدف تعزيز مفاهيم التسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وإبراز القيم الرفيعة للإسلام، ودعم تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.
وقد أثمرت الزيارة توقيع عددٍ من الاتفاقات مع كلٍّ من: الصندوق الحكومي لدعم الثقافة والعلوم والتعليم، والمجلس الشعبي، والإدارات الدينية في روسيا، بهدف تعزيز مفاهيم التسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وإبراز القيم الرفيعة للإسلام، ودعم تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم. pic.twitter.com/YGXVvpW9nZ