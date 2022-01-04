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موسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور
موسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور
استضافت رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الروسية موسكو، نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه، حيث جمعت علماء ومفكرين من 43 دولة، في مؤتمر دولي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:47+0000
2022-01-04T10:47+0000
روسيا
العالم الإسلامي
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وصاحب المؤتمر لقاءات وحوارات تهدف لتعزيز الروابط الحضارية الروسية الإسلامية، وحضرها ممثلون لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والشيوخ والمجلس الشعبي.وأثمر المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقات مع كل من: الصندوق الحكومي لدعم الثقافة والعلوم والتعليم، والمجلس الشعبي، والإدارات الدينية في روسيا، بهدف تعزيز مفاهيم التسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وإبراز القيم الرفيعة للإسلام، ودعم تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.
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روسيا, العالم الإسلامي

موسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور

10:47 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: مؤتمر قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021
القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 روسيا - العالم الإسلامي: مؤتمر قازان 2021 في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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استضافت رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الروسية موسكو، نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه، حيث جمعت علماء ومفكرين من 43 دولة، في مؤتمر دولي.
وصاحب المؤتمر لقاءات وحوارات تهدف لتعزيز الروابط الحضارية الروسية الإسلامية، وحضرها ممثلون لكل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والشيوخ والمجلس الشعبي.
وأثمر المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقات مع كل من: الصندوق الحكومي لدعم الثقافة والعلوم والتعليم، والمجلس الشعبي، والإدارات الدينية في روسيا، بهدف تعزيز مفاهيم التسامح والتعاون بين أتباع الأديان، وإبراز القيم الرفيعة للإسلام، ودعم تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.
العالم العربي
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