https://arabic.sputniknews.com/20220104/ميلانيا-ترامب-تدعم-العملة-المشفرة-بيتكوين-ما-السر؟-1054929338.html

ميلانيا ترامب تدعم العملة المشفرة "بيتكوين"... ما السر؟

ميلانيا ترامب تدعم العملة المشفرة "بيتكوين"... ما السر؟

عبرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن دعمها لـ"بيتكوين"، وهي ‏أضخم عملة رقمية في العالم، وأكثرها شهرة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T12:27+0000

2022-01-04T12:27+0000

2022-01-04T12:27+0000

العالم

دونالد ترامب

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وأشارت ترامب عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن قيمة "بيتكوين" تجاوزت تريليون دولار من حيث القيمة السوقية.وكتبت في تغريدة لها، أمس الاثنين: "يُذكر على نطاق واسع أن القيمة السوقية لبيتكوين تتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي".ويأتي دعم ميلانيا ترامب لعملة "بيتكوين" تزامنا مع الاحتفال بذكرى إطلاقها قبل 13 عاما.وأضافت ميلانيا ترامب في تغريدتها: "يصادف اليوم الذكرى الـ13"، وهنأت مبتكرها، ساتوشي ناكاموتو.وجاءت تغريدة ميلانيا ترامب في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تجزئة تعدين "بيتكوين" - وهو مقياس لقياس القوة الحسابية المستخدمة في معالجة المعاملات - إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الذكرى الـ13.كما أن احتفال ميلانيا ترامب بذكرى إصدار عملة "بيتكوين" جاء بعد طرحها "رمزا غير قابل للاستبدال" للبيع عبر موقع رسمي جديد لها.و"الرمز" يحمل اسم "رؤية ميلانيا"، وهو عبارة عن لوحة لعينيها زرقاء اللون، والذي طرحته في يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعملة مشفرة هي "سولانا"، والذي سيخصص ثمنه لدعم مباردتها الخيرية الخاصة بتحسين رفاهية الأطفال "Be Best".ويعد موقع "الرموز غير القابلة للاستبدال" هو أول مشروع عام لميلانيا ترامب، بعد مرور ما يقرب العام على خروج زوجها، دونالد ترامب، من البيت الأبيض.

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العالم, دونالد ترامب