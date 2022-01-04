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نواب "الأمة الكويتي" المنسحبون يكشفون أسباب مغادرة جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية
نواب "الأمة الكويتي" المنسحبون يكشفون أسباب مغادرة جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية
انسحب قرابة الثلاثة عشر نائبا من مجلس الأمة الكويتي، وذلك أثناء أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس اليوم الثلاثاء. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:33+0000
2022-01-04T09:33+0000
الكويت
مجلس الامة
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وحسب جريدة القبس الكويتية فقد انسحب كل من "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي"، وذلك أثناء قيام الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.وبرر النواب موقفهم بأسباب عديدة، منها ما طالب به النائب مرزوق الخليفة، حيث أكد على ضرورة اعتذار رئيس الوزراء الكويتي "عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".وقال النائب خالد العتيبي: "لا خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة بل خلاف سياسي على مخالفة اللائحة"، مؤكدا أنهم طلبوا "شطب ما حصل من مصادقة خاطئة على المضابط".وأكد أن المجلس صادق على مضبطة جلسة 30 مارس/آذار، في 13 أبريل/نيسان، وبالتالي يقرر: "لا يجوز تصحيحها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر المخالف للائحة".وتعتبر الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الحكومة-الكويتية-تؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-ولي-العهد-والأخير-يدعوهم-للتعاون-مع-البرلمان-1054729088.html
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الكويت, مجلس الامة

نواب "الأمة الكويتي" المنسحبون يكشفون أسباب مغادرة جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية

09:33 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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انسحب قرابة الثلاثة عشر نائبا من مجلس الأمة الكويتي، وذلك أثناء أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس اليوم الثلاثاء.
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد انسحب كل من "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي"، وذلك أثناء قيام الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
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وبرر النواب موقفهم بأسباب عديدة، منها ما طالب به النائب مرزوق الخليفة، حيث أكد على ضرورة اعتذار رئيس الوزراء الكويتي "عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".
فيما علل النائب شعيب المويزري انسحابه بأن "الرئيس مرر على المجلس مضبطتين رغم عدم وجودهما، لأنهما تخصان أحداث الجلسة الافتتاحية".
وقال النائب خالد العتيبي: "لا خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة بل خلاف سياسي على مخالفة اللائحة"، مؤكدا أنهم طلبوا "شطب ما حصل من مصادقة خاطئة على المضابط".
وقد رد رئيس المجلس مرزوق الغانم على النواب قائلا: "إذا كنا جميعاً ندعو إلى تطبيق اللائحة، فعلينا الالتزام واحترام النقاش، والموضوع دستوري لا سياسي، وواجبنا تطبيق الدستور".
وأكد أن المجلس صادق على مضبطة جلسة 30 مارس/آذار، في 13 أبريل/نيسان، وبالتالي يقرر: "لا يجوز تصحيحها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر المخالف للائحة".
يشار إلى أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر في 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.
وتعتبر الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
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