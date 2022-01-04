نواب "الأمة الكويتي" المنسحبون يكشفون أسباب مغادرة جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية

وحسب جريدة القبس الكويتية فقد انسحب كل من "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي"، وذلك أثناء قيام الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.وبرر النواب موقفهم بأسباب عديدة، منها ما طالب به النائب مرزوق الخليفة، حيث أكد على ضرورة اعتذار رئيس الوزراء الكويتي "عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".وقال النائب خالد العتيبي: "لا خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة بل خلاف سياسي على مخالفة اللائحة"، مؤكدا أنهم طلبوا "شطب ما حصل من مصادقة خاطئة على المضابط".وأكد أن المجلس صادق على مضبطة جلسة 30 مارس/آذار، في 13 أبريل/نيسان، وبالتالي يقرر: "لا يجوز تصحيحها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر المخالف للائحة".وتعتبر الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
انسحب قرابة الثلاثة عشر نائبا من مجلس الأمة الكويتي، وذلك أثناء أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس اليوم الثلاثاء.
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد انسحب كل من "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي"، وذلك أثناء قيام الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.