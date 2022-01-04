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وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت
وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت
أصدر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي توجيهات بإزالة الصور المسيئة للمملكة العربية السعودية في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:54+0000
2022-01-04T19:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الثلاثاء أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري.ووجه الوزير كذلك بإزالة كافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي تم رفعها في بعض شوارع الضاحية.وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحريري-مخاطبا-نصرالله-السعودية-لا-تهدد-لبنان-بل-يهددها-من-يريدها-رهينة-لإيران-1054930573.html
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أخبار السعودية اليوم, لبنان

وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت

19:54 GMT 04.01.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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أصدر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي توجيهات بإزالة الصور المسيئة للمملكة العربية السعودية في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الثلاثاء أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري.
حسن نصر الله وسعد الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الحريري مخاطبا نصرالله: السعودية لا تهدد لبنان بل يهدده من يريده رهينة لإيران
13:03 GMT
ووجه الوزير كذلك بإزالة كافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي تم رفعها في بعض شوارع الضاحية.
وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".
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