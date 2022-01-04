وزير الداخلية اللبناني يوجه بإزالة الصور المسيئة للسعودية في بيروت

وذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الثلاثاء أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري.ووجه الوزير كذلك بإزالة كافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي تم رفعها في بعض شوارع الضاحية.وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".
ووجه الوزير كذلك بإزالة كافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي تم رفعها في بعض شوارع الضاحية.
وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه "حزب الله" بـ"الإرهابي".
وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حربا على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".