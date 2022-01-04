https://arabic.sputniknews.com/20220104/وزير-الصحة-اللبناني-إقفال-البلاد-قيد-الدراسة-وهدفنا-عدم-الوصول-إليه-1054918751.html

وزير الصحة اللبناني: إقفال البلاد قيد الدراسة وهدفنا عدم الوصول إليه

وزير الصحة اللبناني: إقفال البلاد قيد الدراسة وهدفنا عدم الوصول إليه

رغم وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يرزح تحتها اللبنانيون منذ حوالي عامين، إلا أن فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" هو الشغل الشاغل... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T09:08+0000

2022-01-04T09:08+0000

2022-01-04T09:08+0000

أخبار لبنان

فيروس كورونا

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بيروت - سبوتنيك. وبحسب المصدر، فإن الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة اللبنانية أقل بكثير "والسبب أن عدداً كبيراً من المصابين بالمتحور أوميكرون لا يجرون فحص الكشف عن فيروس كورونا "بي.سي.آر" كونهم حصلوا على جرعتين أو أكثر من اللقاحات وعوارض الإصابات خفيفة جداً، أو أن الأهل يكتفون بفحص شخص أو شخصين من العائلة لأسباب مادية ومن ثم يعمدون إلى حجر عائلي، بعد التأكد من إيجابية الفحص.وقد غصت معظم المختبرات والمراكز الطبية والاستشفائية اللبنانية بآلاف المواطنين الذين وقف بعضهم في الطوابير كما هو حال مستشفى بيروت الحكومي، من أجل إجراء الفحوصات.وقال كبير مستشاري وزير الصحة لـ"سبوتنيك" إن أرقام الوفيات ما زالت ضمن السقف (لم ترتفع عن 17 وفاة)، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ناقشت خيارات الإقفال الشامل، لكن هذه الوجهة لم تُقر حتى الآن، بسبب الأوضاع الاقتصادية.وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض لإذاعة "صوت لبنان" إن موضوع إقفال البلد "قيد الدراسة ولكننا ندرسه بعناية وبطريقة متمهلة وحسب الأرقام وهدفنا هو عدم الوصول إلى هذه المرحلة ولكن إذا تسارع الموضوع فنحن مستعدون لاتخاذ أي قرار وإقفال المدارس هو قرار كارثي وجهودنا كلها منصبة على العمل لعدم الوصول إلى الإقفال".وحسب الأرقام الرسمية اللبنانية، تبلغ نسبة الملقحين حوالي 40% فقط من اللبنانيين، فيما بلغت نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا 80% عشية عيدي الميلاد ورأس السنة.وانعقد المجلس الأعلى للدفاع قبل حوالي الأسبوعين، وقرر تمديد التعبئة الشاملة ولكنه لم يرصد اعتمادات مالية إضافية إلى المستشفيات الحكومية ولا تقديم سلف مالية للمستشفيات الخاصة لمواجهة احتمالات انتشار جائحة أوميكرون.وبرر مشاركون في اجتماع المجلس عدم اتخاذ قرار بالإقفال العام خلال الأعياد بحاجة البلاد إلى "دولارات طازجة"، لأن عدد الوافدين خلال الأسابيع الأخيرة تجاوز ربع مليون زائر، معظمهم يغادر مطلع السنة الجديدة، وهذا الأمر أدى إلى ازدحام استثنائي في مطار بيروت الدولي ووصول المسافرين قبل ساعات من موعد إقلاع طائراتهم.وفي الوقت نفسه، استمرت حملة التلقيح سواء لمن يريدون الحصول على جرعة ثالثة من اللقاحات المتوفرة في المراكز الطبية والاستشفائية أو الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، في إطار برنامج حددته وزارة الصحة.

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أخبار لبنان, فيروس كورونا