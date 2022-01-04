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https://arabic.sputniknews.com/20220104/وزير-الطاقة-الجزائري-أوبك-ترفع-إنتاجها-بـ-400-ألف-برميل-يوميا-في-فبراير-المقبل---1054946459.html
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل
وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل
قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن معدل الالتزام بمستويات الإنتاج بمجموعة "أوبك+" بلغ 117 بالمئة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:08+0000
2022-01-04T19:08+0000
العالم العربي
أوبك
فيروس كورونا
الجزائر
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير عرقاب أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أي أعضاء صيغة "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.وذكرت الوكالة أن عرقاب قد أكد أن هذه الكمية من البراميل تأتي بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، موضحا أن الإنتاج الجزائري سيرتفع إلى 982000 برميل يوميا في فبراير المقبل، أيضا.وأضاف الوزير الجزائري أن مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" تبدو أقل من مخاطر السلالات السابقة، وإن كانت سرعة انتشارها تشكل خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط.
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العالم العربي, أوبك, فيروس كورونا, الجزائر

وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل

19:08 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Mohamma Damourمعرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021
معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mohamma Damour
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قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن معدل الالتزام بمستويات الإنتاج بمجموعة "أوبك+" بلغ 117 بالمئة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير عرقاب أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أي أعضاء صيغة "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.
وذكرت الوكالة أن عرقاب قد أكد أن هذه الكمية من البراميل تأتي بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، موضحا أن الإنتاج الجزائري سيرتفع إلى 982000 برميل يوميا في فبراير المقبل، أيضا.
وأضاف الوزير الجزائري أن مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" تبدو أقل من مخاطر السلالات السابقة، وإن كانت سرعة انتشارها تشكل خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط.
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