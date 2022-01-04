وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير عرقاب أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أي أعضاء صيغة "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.وذكرت الوكالة أن عرقاب قد أكد أن هذه الكمية من البراميل تأتي بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، موضحا أن الإنتاج الجزائري سيرتفع إلى 982000 برميل يوميا في فبراير المقبل، أيضا.وأضاف الوزير الجزائري أن مخاطر المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" تبدو أقل من مخاطر السلالات السابقة، وإن كانت سرعة انتشارها تشكل خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط.
قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن معدل الالتزام بمستويات الإنتاج بمجموعة "أوبك+" بلغ 117 بالمئة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزير عرقاب أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أي أعضاء صيغة "أوبك +"، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.