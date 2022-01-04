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وزير النقل المصري يكشف موعد رفع تذاكر السكك الحديدية.. فيديو
وزير النقل المصري يكشف موعد رفع تذاكر السكك الحديدية.. فيديو
كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير عن قرار ربما يصدر في يونيو/ حزيران المقبل بتعديل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:12+0000
2022-01-04T10:12+0000
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وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، عبر فضائية "صدى البلد" إن وزارة النقل "من المحتمل أن تنظر في أسعار تذاكر القطارات في شهر يونيو المقبل، عقب الانتهاء من نظام الإشارات الجديد".وأوضح الوزير أن "الوزارة ستقدم دراسة وافية بالأسعار الجديدة للقطارات، وستقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها".وقال وزير النقل "لا أستطيع رفع أسعار تذاكر القطارات الآن، طبقًا لتوجيهات الرئيس( عبد الفتاح) السيسي، لكن سأرفع أسعار التذاكر في حال الانتهاء من تطوير كل المنظومة".وشدد وزير النقل على أنه "هنرفع أسعار التذاكر لما كل القطارات تطلع في موعدها الساعة 9 يوصل أسوان مثلًا 9 بالليل طبقًا لزمن التقاطر المضبوط مش هقدر آجي (أقترب) ناحية التذكرة طول ما أنا مظبطش توقيتات القطارات".وأضاف: "هروح لحوار مجتمعي وهعرض على الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والدنيا كلها هقولهم رفعنا كفاءة العربيات وجددناها وأصبحت آمنة والإشارات خلصت هنا في الحالة دي أقدر أحرك سعر التذكرة ولكن حتى الآن طبقا لتوجيهات الرئيس أوعى تحرك سعر التذكرة إلا لما تكون الخدمة متميزة".وردا على ما حدث من ازدحام وتكدس في القطارات خلال رأس السنة، أكد الوزير أن هذا "لا يمكن تكراره مرة أخرى".لافتا إلى أنه "أصبح حاليًا لدينا ضعف عدد عربات الركاب، وكان هناك قلة تنظيم في الرحلات أصبحت حاليًا أكثر تنظيمًا".وأضاف: "فاضل شوية على موضوع الإشارات وحاليًا شغالين فيه وكنا نقدر نقول إننا مش هنزل العربيات الجديدة إلا لما الإشارات تخلص ونسيب الناس تعاني لكن إحنا قولنا بمجرد ما أصبح عندنا عدد عربيات كافي تشيل تقريبا 1.1 مليون ننزل العربيات الجديدة كلها".
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أخبار مصر الآن, مصر

وزير النقل المصري يكشف موعد رفع تذاكر السكك الحديدية.. فيديو

10:12 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIمحطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة
محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير عن قرار ربما يصدر في يونيو/ حزيران المقبل بتعديل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.
وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، عبر فضائية "صدى البلد" إن وزارة النقل "من المحتمل أن تنظر في أسعار تذاكر القطارات في شهر يونيو المقبل، عقب الانتهاء من نظام الإشارات الجديد".
وأوضح الوزير أن "الوزارة ستقدم دراسة وافية بالأسعار الجديدة للقطارات، وستقدم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها".
وقال وزير النقل "لا أستطيع رفع أسعار تذاكر القطارات الآن، طبقًا لتوجيهات الرئيس( عبد الفتاح) السيسي، لكن سأرفع أسعار التذاكر في حال الانتهاء من تطوير كل المنظومة".

وأكد: "سأنتظر رفع كفاءة منظومة القطارات كاملة، وعندها أنتظر موافقة الرئيس السيسى على رفع الأسعار".

وشدد وزير النقل على أنه "هنرفع أسعار التذاكر لما كل القطارات تطلع في موعدها الساعة 9 يوصل أسوان مثلًا 9 بالليل طبقًا لزمن التقاطر المضبوط مش هقدر آجي (أقترب) ناحية التذكرة طول ما أنا مظبطش توقيتات القطارات".
وأضاف: "هروح لحوار مجتمعي وهعرض على الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والدنيا كلها هقولهم رفعنا كفاءة العربيات وجددناها وأصبحت آمنة والإشارات خلصت هنا في الحالة دي أقدر أحرك سعر التذكرة ولكن حتى الآن طبقا لتوجيهات الرئيس أوعى تحرك سعر التذكرة إلا لما تكون الخدمة متميزة".
وردا على ما حدث من ازدحام وتكدس في القطارات خلال رأس السنة، أكد الوزير أن هذا "لا يمكن تكراره مرة أخرى".
لافتا إلى أنه "أصبح حاليًا لدينا ضعف عدد عربات الركاب، وكان هناك قلة تنظيم في الرحلات أصبحت حاليًا أكثر تنظيمًا".
وأضاف: "فاضل شوية على موضوع الإشارات وحاليًا شغالين فيه وكنا نقدر نقول إننا مش هنزل العربيات الجديدة إلا لما الإشارات تخلص ونسيب الناس تعاني لكن إحنا قولنا بمجرد ما أصبح عندنا عدد عربيات كافي تشيل تقريبا 1.1 مليون ننزل العربيات الجديدة كلها".
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