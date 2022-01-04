https://arabic.sputniknews.com/20220104/وكالة-التحالف-بقيادة-أمريكا-يقصف-مواقع-إطلاق-صواريخ-في-سوريا-1054944916.html

وكالة: التحالف بقيادة أمريكا يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا

وكالة: التحالف بقيادة أمريكا يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا

أفادت وسائل إعلام بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قام، اليوم الثلاثاء، بتوجيه ضربة لموقع إطلاق صواريخ في سوريا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T18:08+0000

2022-01-04T18:08+0000

2022-01-04T18:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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أخبار سوريا اليوم

سوريا

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ونقلت "رويترز"، عن مسؤول من التحالف لم تكشف عن هويته، قوله إن التحالف نفذ، اليوم، ضربة في سوريا لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل "تهديدا وشيكا".وأضاف أن "التحالف رصد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سوريا".ووفقا لـ"رويترز"، لم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذت الضربة.وكانت مصادر محلية قد أكدت لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء أمس الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام موالية لواشنطن في المنطقة إن قوات الأمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي، فيما أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" حصول قصف خارجي دون معلومات إضافية.وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل الجيش الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/الثاني-خلال-72-ساعة-قصف-صاروخي-على-قاعدة-نفطية-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1054904459.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, التحالف الدولي, أخبار سوريا اليوم, سوريا