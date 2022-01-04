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كوريا الشمالية تطلق قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان
https://arabic.sputniknews.com/20220104/وكالة-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-البحر-الشرقي-1054953441.html
كوريا الشمالية تطلق قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T23:26+0000
2022-01-04T23:53+0000
كوريا الشمالية
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وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220101/كوريا-الشمالية-عدم-الاستقرار-المتزايد-يجبرنا-على-تطوير-قدراتنا-العسكرية--1054815410.html
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق قذيفة غير محددة باتجاه بحر اليابان

23:26 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 23:53 GMT 04.01.2022)
© AFP 2021 / STR / Kcna Via Knsتظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ أون يتفقد الجيش، 26 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
كوريا الشمالية: عدم الاستقرار المتزايد يجبرنا على تطوير قدراتنا العسكرية
1 يناير, 10:26 GMT
وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".
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