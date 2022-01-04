تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/وليامز-تعلن-البحث-مع-القوى-الوطنية-في-ليبيا-إجراء-الانتخابات-تدريجيا-بدءا-بالبرلمانية-1054921278.html
وليامز تعلن البحث مع القوى الوطنية في ليبيا إجراء الانتخابات تدريجيا بدءا بالبرلمانية
وليامز تعلن البحث مع القوى الوطنية في ليبيا إجراء الانتخابات تدريجيا بدءا بالبرلمانية
جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:38+0000
2022-01-04T09:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:93:960:633_1920x0_80_0_0_40f087c567342602013d3a4cccee794d.jpg
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، إنها "وفي إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقت بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة.وحسب وليامز، جرى خلال اللقاء، استعراض مقترحات القوى الوطنية من أجل التغيير حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.وبينت وليامز أن الأمم المتحدة جددت التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.وعلق مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، دايعا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1a5390b5dd97e99b270e9925776e65d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

وليامز تعلن البحث مع القوى الوطنية في ليبيا إجراء الانتخابات تدريجيا بدءا بالبرلمانية

09:38 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed
تابعنا عبر
جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، إنها "وفي إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقت بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة.
وحسب وليامز، جرى خلال اللقاء، استعراض مقترحات القوى الوطنية من أجل التغيير حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.
وبينت وليامز أن الأمم المتحدة جددت التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، دايعا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.
وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:59 GMTإعلامية خليجية تهاجم ابنة قاسم سليماني وصورة تكشف "الفضيحة"
09:56 GMTالصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا
09:48 GMTبعد تصريحات حسن نصر الله... ماذا قال محمد بن سلمان عن "نشر الوهابية"؟
09:44 GMTترامب يصف "تويتر" بأنه "وصمة عار على الديمقراطية"
09:38 GMTوليامز تعلن البحث مع القوى الوطنية في ليبيا إجراء الانتخابات تدريجيا بدءا بالبرلمانية
09:33 GMTنواب "الأمة الكويتي" المنسحبون يكشفون أسباب مغادرة جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية
09:33 GMTاستطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية
09:25 GMTعون: نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية والحرص يجب أن يكون متبادلا
09:20 GMTهنا الزاهد تصاب بكورونا من جديد... وهذه المرة مع زوجها أحمد فهمي
09:12 GMTخامنئي يغرد بصورة من موقع اغتيال قاسم سليماني... ويعلق
09:08 GMTوزير الصحة اللبناني: إقفال البلاد قيد الدراسة وهدفنا عدم الوصول إليه
09:04 GMTقردة تستحم في حمام المنزل تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي...فيديو
09:03 GMTجاموس يفاجئ زوار حديقة حيوان بفعل نبيل
08:59 GMTمحمد بن راشد: الأمة التي تهتم بمفكريها تكون في طريقها الصحيح للريادة
08:46 GMT ما هو سبب وفاة مهاجم الأهلي المصري السابق؟
08:41 GMTهل الشوكولاتة تسبب الصداع؟
08:36 GMTالخارجية الروسية: موسكو لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى
08:29 GMTملكة جمال الكون تعاني من أعراض فريدة لفايروس كورونا
08:09 GMTطهران تتحدث عن اشتباكات بين القوات الأفغانیة الحدودیة مع القوات الإيرانية والباكستانية والتركمانية
08:06 GMTمجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة مشروع قانون بطاقات التطعيم