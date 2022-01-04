ما هو سبب وفاة مهاجم الأهلي المصري السابق؟

وقالت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على فيسبوك، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.وكان أوسو كونان انضم إلى الأهلي المصري قادما من نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2013، إلا أنه لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث أنه رحل بعد 6 أشهر فقط إلى نادي هجر السعودي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مرة أخرى للأهلي ومنه للدوري التركي عبر بوابة فريق غازي عنتاب في صفقة انتقال حر.
أعلنت وسائل إعلام إيفواية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الإيفواري أوسو كونان، لاعب الأهلي المصري السابق، بعد إصابته بحالة تسمم.
وقالت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على فيسبوك، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.
وكان أوسو كونان انضم إلى الأهلي المصري قادما من نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2013، إلا أنه لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث أنه رحل بعد 6 أشهر فقط إلى نادي هجر السعودي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مرة أخرى للأهلي ومنه للدوري التركي عبر بوابة فريق غازي عنتاب في صفقة انتقال حر.