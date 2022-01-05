https://arabic.sputniknews.com/20220105/آلاف-المتظاهرين-يحاولون-اقتحام-مكان-إقامة-رئيس-كازاخستان-في-ألما-آتا-1054961748.html

آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا

آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T10:05+0000

2022-01-05T10:05+0000

2022-01-05T10:34+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1054959668_0:630:960:1170_1920x0_80_0_0_9df8e998f71291bbf0768f83ab1d88a8.jpg

أفادت صحيفة "فلاست" المحلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي. وكتبت الصحيفة: "الدخان في كل مكان، وسمع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص".في وقت سابق، أكد مراسل "سبوتنيك"، اشتعال النيران في ألما آتا في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في كازاخستان.وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الثلاثاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/المتظاهرون-في-كازاخستان-يحتجزون-ويضربون-عددا-من-عناصر-الشرطة-فيديو-1054958905.html

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاحتجاجات-في-كازاخستان-1054958783.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم