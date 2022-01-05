آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا

أفادت صحيفة "فلاست" المحلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي. وكتبت الصحيفة: "الدخان في كل مكان، وسمع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص".في وقت سابق، أكد مراسل "سبوتنيك"، اشتعال النيران في ألما آتا في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في كازاخستان.وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الثلاثاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".
وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الثلاثاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.
يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.