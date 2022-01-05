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https://arabic.sputniknews.com/20220105/آلاف-المتظاهرين-يحاولون-اقتحام-مكان-إقامة-رئيس-كازاخستان-في-ألما-آتا-1054961748.html
آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا
آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T10:05+0000
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العالم
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أفادت صحيفة "فلاست" المحلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي. وكتبت الصحيفة: "الدخان في كل مكان، وسمع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص".في وقت سابق، أكد مراسل "سبوتنيك"، اشتعال النيران في ألما آتا في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في كازاخستان.وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الثلاثاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/المتظاهرون-في-كازاخستان-يحتجزون-ويضربون-عددا-من-عناصر-الشرطة-فيديو-1054958905.html
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاحتجاجات-في-كازاخستان-1054958783.html
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العالم

آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا

10:05 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 05.01.2022)
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© zakon.kz
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا.
أفادت صحيفة "فلاست" المحلية، أن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد القريب من مبنى البلدية وتوجهوا إلى المقر الرئاسي. وكتبت الصحيفة: "الدخان في كل مكان، وسمع دوي انفجارات قنابل صوتية وطلقات الرصاص".
في وقت سابق، أكد مراسل "سبوتنيك"، اشتعال النيران في ألما آتا في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في كازاخستان.
وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
المتظاهرون في كازاخستان يحتجزون ويضربون عددا من عناصر الشرطة... فيديو
08:52 GMT
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".
وكان رئيس كازاخستان قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتا وإقليم مانغيستاو ابتداء من الثلاثاء وحتى ال 19 من الشهر الجاري بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي واستعادة النظام وسلطة القانون وحماية الحريات والحقوق على ضوء التوتر هناك.
يذكر أن الحكومة في كازاخستان استجابت في وقت سابق لمطالب محتجين خرجوا في عدد من المدن والأقاليم احتجاجا على زيادات في الأسعار وللمطالبة بضرورة بخفض أسعار البنزين والوقود.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاجات في كازاخستان
08:29 GMT
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