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https://arabic.sputniknews.com/20220105/أطباء-المرضى-يموتون-في-إثيوبيا-بلا-داع-بسبب-نقص-الأدوية-1054977707.html
أطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
أطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
قال أطباء في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا، إن المرضى يموتون بلا داع بسبب أمراض يمكن علاجها لكن الحصار يمنع وصول الأدوية وغيرها من الإمدادات... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:16+0000
2022-01-05T15:16+0000
العالم
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وأوضح أطباء من أكبر مستشفى في تيغراي أن النقص الحاد في الأكسجين والسوائل الوريدية وغيرها من المعدات الحيوية، جعل الجراحة والإجراءات الأساسية شبه مستحيلة خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب "فرانس برس".وأضاف بيان صادر عن أطباء مستشفى "أيدر" الثلاثاء: "نتيجة لذلك، يُترك الأطفال الذين كانوا بحاجة إلى عمليات تحويل للموت، ومن يعانون من سرطانات يمكن علاجها يُحرمون من حقوقهم، ويُجبر المصابون بكسور على الانتظار أثناء تجميد حركتهم".وتابع: "أولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم بسهولة من خلال غسيل الكلى يموتون. المرضى الذين خضعوا لغسيل الكلى لسنوات في مستشفانا يضطرون للموت لمجرد عدم السماح للإمدادات التي كان من الممكن إحضارها بالوصول إلينا."لقي آلاف الأشخاص مصرعهم في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 14 شهرا، وتعاني أجزاء من تيغراي من المجاعة.يعاني الإقليم الشمالي أيضا من انقطاع الاتصالات وما وصفته الأمم المتحدة بأنه حظر فعلي للمساعدات، ما يمنع وصول الغذاء والدواء الكافي إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/6-ملايين-شخص-في-إثيوبيا-بحاجة-إلى-مساعدات-منقذة-للحياة-بسبب-الجفاف-1054971971.html
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العالم

أطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية

15:16 GMT 05.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIنازحون، تضرروا خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 8 أكتوبر 2021
نازحون، تضرروا خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 8 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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قال أطباء في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا، إن المرضى يموتون بلا داع بسبب أمراض يمكن علاجها لكن الحصار يمنع وصول الأدوية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفيات.
وأوضح أطباء من أكبر مستشفى في تيغراي أن النقص الحاد في الأكسجين والسوائل الوريدية وغيرها من المعدات الحيوية، جعل الجراحة والإجراءات الأساسية شبه مستحيلة خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب "فرانس برس".
وأضاف بيان صادر عن أطباء مستشفى "أيدر" الثلاثاء: "نتيجة لذلك، يُترك الأطفال الذين كانوا بحاجة إلى عمليات تحويل للموت، ومن يعانون من سرطانات يمكن علاجها يُحرمون من حقوقهم، ويُجبر المصابون بكسور على الانتظار أثناء تجميد حركتهم".
نازحون ينتظرون مساعدات إنسانية، تضرروا التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 15 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
6 ملايين شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات "منقذة للحياة" بسبب الجفاف
13:31 GMT
وتابع: "أولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم بسهولة من خلال غسيل الكلى يموتون. المرضى الذين خضعوا لغسيل الكلى لسنوات في مستشفانا يضطرون للموت لمجرد عدم السماح للإمدادات التي كان من الممكن إحضارها بالوصول إلينا."
لقي آلاف الأشخاص مصرعهم في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 14 شهرا، وتعاني أجزاء من تيغراي من المجاعة.
يعاني الإقليم الشمالي أيضا من انقطاع الاتصالات وما وصفته الأمم المتحدة بأنه حظر فعلي للمساعدات، ما يمنع وصول الغذاء والدواء الكافي إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص.
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