آفاق السجال الدائر بين السعودية و"حزب الله" في لبنان؟

أفاق السجال الدائر بين السعودية و"حزب الله" في لبنان؟
أفاق السجال الدائر بين السعودية و"حزب الله" في لبنان؟
يقول رفعت البدوي المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار البدوي إلى أن "الأمور ستبقى على ما هي عليه طالما أن الأمر يتعلق بحرب اليمن، واتهام السعودية "حزب الله" بأنه الداعم الأساسي للحوثيين. والأمور تشي بأن المملكة تريد التصعيد مع لبنان وليس التهدئة، بحجة وجود "حزب الله" في الحياة السياسية، ووصف خادم الحرمين الشريفين "حزب الله" بالإرهاب، ودعوته اللبنانيين إلى محاربته ومكافحته وهذا يعني دعوة صريحة إلى حرب أهلية في لبنان ".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في حديث صحفي اليوم الأربعاء، إنه يفضل "تخفيف اللهجة" حيال السعودية، ولا يتخوف من خطوات تصعيدية سعودية جديدة تجاه لبنان كرد على كلام نصر الله الأخير ضد المملكة، معتبرا أن "الرياض مارست أقصى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم".
يقول رفعت البدوي المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
" كان هناك أزمة تسمى بأزمة الوزير قرداحي، وأوحي إلى اللبنانيين، بأنه إذا قدم استقالته، من الممكن أن تكون مدخل للمملكة لحل الخلافات السعودية اللبنانية، وتبريد الأجواء وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، لكن الاستقالة حصلت ولم تؤد إلى شيء يذكر".
وأشار البدوي إلى أن "الأمور ستبقى على ما هي عليه طالما أن الأمر يتعلق بحرب اليمن، واتهام السعودية "حزب الله" بأنه الداعم الأساسي للحوثيين. والأمور تشي بأن المملكة تريد التصعيد مع لبنان وليس التهدئة، بحجة وجود "حزب الله" في الحياة السياسية، ووصف خادم الحرمين الشريفين "حزب الله" بالإرهاب، ودعوته اللبنانيين إلى محاربته ومكافحته وهذا يعني دعوة صريحة إلى حرب أهلية في لبنان ".