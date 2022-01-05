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"أنصار الله" تحذر إسرائيل: قطعكم البحرية ستكون عرضة للسحق
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: قطعكم البحرية ستكون عرضة للسحق
أكدت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن عملية اقتياد السفينة الإماراتية الى الشاطئ اليمني، عملية استباقية نوعية مبنية على معلومات... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:03+0000
2022-01-05T11:03+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وقال نائب الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لأنصار الله، راشد عزيز، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "العملية تميزت عن سابقاتها باقتياد السفينة الإماراتية دون مواجهة عسكرية مباشرة أو حدوث خسائر بشرية "، مشيرا إلى أن "هذا هو اللغز الذي حير تحالف العدوان وأربك قيادته العليا".واعتبر أن القوات البحرية التابعة لأنصار الله "باتت تملك الرصد والمعلومات عن نشاط القوات البحرية المعادية في المياة الإقليمية اليمنية وكذلك في المياه الدولية من حيث الكشف والتتبع للقطع البحرية العسكرية المعادية والقطع البحرية التجارية السلمية وحمايتها".وأكد أن "هذه العملية النوعية رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي بأن أي نشاط عسكري قد يقوم به ضد اليمن يعني أن القطع البحرية الإسرائيلية ستكون عرضة لسحقها مع القواعد التي يدرب فيها المرتزقة"، على حد قوله.وختم بالقول إن "أي نشاط عسكري معادي سيكون عرضة للاستهداف المباشر ولن تكون المياة اليمنية مسرحا آمنا للأنشطة المعادية وبأن لدى القوات البحرية القدرة على التنفيذ".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
https://arabic.sputniknews.com/20220105/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-إماراتية-بصاروخ-أرض-جو-1054960411.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تحذر إسرائيل: قطعكم البحرية ستكون عرضة للسحق

11:03 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Yassen Mohamed
تابعنا عبر
أكدت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن عملية اقتياد السفينة الإماراتية الى الشاطئ اليمني، عملية استباقية نوعية مبنية على معلومات استخباراتيه دقيقة.
وقال نائب الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لأنصار الله، راشد عزيز، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "العملية تميزت عن سابقاتها باقتياد السفينة الإماراتية دون مواجهة عسكرية مباشرة أو حدوث خسائر بشرية "، مشيرا إلى أن "هذا هو اللغز الذي حير تحالف العدوان وأربك قيادته العليا".
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واعتبر أن القوات البحرية التابعة لأنصار الله "باتت تملك الرصد والمعلومات عن نشاط القوات البحرية المعادية في المياة الإقليمية اليمنية وكذلك في المياه الدولية من حيث الكشف والتتبع للقطع البحرية العسكرية المعادية والقطع البحرية التجارية السلمية وحمايتها".
وأكد أن "هذه العملية النوعية رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي بأن أي نشاط عسكري قد يقوم به ضد اليمن يعني أن القطع البحرية الإسرائيلية ستكون عرضة لسحقها مع القواعد التي يدرب فيها المرتزقة"، على حد قوله.
وأضاف أن "نشاط العدو الصهيوني في الجزر اليمنية لن يضل طويلا ولن يمر دون رد"، مشيرا إلى أن "التحذير الذي ذكره المتحدث العسكري في تفصيل العملية البحرية من أن أي استهداف للسفينه فإنه بالإمكان القيام بعمل عسكري نوعي آخر".
وختم بالقول إن "أي نشاط عسكري معادي سيكون عرضة للاستهداف المباشر ولن تكون المياة اليمنية مسرحا آمنا للأنشطة المعادية وبأن لدى القوات البحرية القدرة على التنفيذ".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.
وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
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