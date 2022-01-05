أنقرة تستقبل أول قطار شحن يربط باكستان وإيران وتركيا

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إنه تم "تنظيم احتفالية في المحطة القديمة بأنقرة، مع وصول القطار الذي انطلق من إسلام أباد في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي".الاحتفالية حضرها وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، وسفير إيران لدى أنقرة محمد فرازمند، والنائب الباكستاني مهضوم زيد قريشي.وقال سفير إيران لدى أنقرة إن "الدول الثلاث اتخذت الخطوة الأولى المهمة نحو الترابط الإقليمي فيما بينها"، مشددا على أهمية مشروع خط قطار إسلام أباد - طهران – إسطنبول.فيما أكد النائب الباكستاني قريشي أن المشروع لا تكمن أهمية فقط في تعزيز الترابط الإقليمي بل أيضا في "تشجيعه في الوقت نفسه الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن منطقة منظمة التعاون الاقتصادي".ودخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2009، إلا أنه توقف عام 2011 بسبب تأخير في باكستان، ليعود ويستأنف رحلاته انطلاقا من إسلام أباد في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأشارت الوكالة التركية إلى أن مسافة الخط الحديدي في مشروع قطار إسلام أباد - طهران – إسطنبول تصل إلى 6 آلاف و543 كيلومترا.