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إسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
إسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف 107 آلاف دجاجة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة لتربية الدواجن بشمالي البلاد. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:07+0000
2022-01-05T15:07+0000
إسرائيل
إنفلونزا الطيور
دواجن
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وقالت الوزارة في بيان: "رصدت وزارة الزراعة والتنمية الريفية مزرعة دواجن في موشاف أفيئيل، في مجلس ألونا الإقليمي، بها دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور".وأضافت: "في المزرعة تم رصد حوالي 107000 ديك رومي مصاب بالفيروس. تعمل الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بشكل طارئ، وتواصل المراقبة النشطة في المنطقة وتعزل بؤر التفشي".وتابعت الزراعة الإسرائيلية: "في ضوء استمرار التفشي، تكرر وزارة الزراعة توجيهاتها للجمهور: تجنب الاتصال بالدواجن والطيور البرية، وحال مصادفة دجاجة مريضة أو جثة دجاج بري، أو لديك سؤال حول هذا الموضوع، اتصل بالخط الساخن للوزارة".وأكدت على أن إنفلونزا الطيور يمكن أن تسبب خطرا منخفضا للإصابة بين البشر، بشرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة.وأوضحت أنه من الضرورة الحرص على تناول منتجات الدجاج والبيض بعد الطهي فقط، لأن المعالجة بالحرارة العالية (الطبخ والخبز والقلي) تقضي على جميع البكتيريا والفيروسات في الدواجن.وتشهد إسرائيل حالة تفشي واسعة لإنفلونزا الطيور منذ الشهر الماضي، وأمس الأول (الإثنين) قالت وزارة الزراعة إن ما يزيد على 700 ألف طائر أُعدمت أو نفقت نتيجة تفشي سلالة H5N1 من الفيروس في البلاد.
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إسرائيل, إنفلونزا الطيور, دواجن

إسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور

15:07 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Bob Edmeعمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور
عمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Bob Edme
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أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف 107 آلاف دجاجة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة لتربية الدواجن بشمالي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "رصدت وزارة الزراعة والتنمية الريفية مزرعة دواجن في موشاف أفيئيل، في مجلس ألونا الإقليمي، بها دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور".
وأضافت: "في المزرعة تم رصد حوالي 107000 ديك رومي مصاب بالفيروس. تعمل الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بشكل طارئ، وتواصل المراقبة النشطة في المنطقة وتعزل بؤر التفشي".
وتابعت الزراعة الإسرائيلية: "في ضوء استمرار التفشي، تكرر وزارة الزراعة توجيهاتها للجمهور: تجنب الاتصال بالدواجن والطيور البرية، وحال مصادفة دجاجة مريضة أو جثة دجاج بري، أو لديك سؤال حول هذا الموضوع، اتصل بالخط الساخن للوزارة".
وأكدت على أن إنفلونزا الطيور يمكن أن تسبب خطرا منخفضا للإصابة بين البشر، بشرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضحت أنه من الضرورة الحرص على تناول منتجات الدجاج والبيض بعد الطهي فقط، لأن المعالجة بالحرارة العالية (الطبخ والخبز والقلي) تقضي على جميع البكتيريا والفيروسات في الدواجن.
وتشهد إسرائيل حالة تفشي واسعة لإنفلونزا الطيور منذ الشهر الماضي، وأمس الأول (الإثنين) قالت وزارة الزراعة إن ما يزيد على 700 ألف طائر أُعدمت أو نفقت نتيجة تفشي سلالة H5N1 من الفيروس في البلاد.
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