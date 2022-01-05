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https://arabic.sputniknews.com/20220105/إسرائيل-تعطي-أولوية-اختبار-بي-سي-آر-للفئات-الأكثر-عرضة-للإصابة-بكورونا-1054964981.html
إسرائيل تعطي أولوية اختبار "بي سي آر" للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
إسرائيل تعطي أولوية اختبار "بي سي آر" للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم منح الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد -19 أولوية الحصول على اختبارات "بي سي آر". 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T11:14+0000
2022-01-05T11:14+0000
2022-01-05T11:14+0000
إسرائيل
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ونقلت رويترز عن الوزارة قولها بأنه تقرر كذلك السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم وخالطوا مصابين، بالقيام باختبارات منزلية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن، يوم الأحد الماضي، الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية.وأضاف بينيت، في مؤتمر صحفي بشأن مواصلة التعامل مع متحور أوميكرون، أن الجرعة الرابعة سيتم إعطاؤها بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة، بحسب قناة "كان" الرسمية.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إعفاء الأشخاص الملقحين من الخضوع للحجر الصحي من سن 5 سنوات وما فوق.وتابع بينيت "القاعدة التي يجب أن نسترشد بها جميعا أن اللقاح يقي من الأمراض الخطيرة والحجر الصحي"، مضيفا "أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل محميين من الأعراض الخطيرة للوباء".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
إسرائيل تعطي أولوية اختبار "بي سي آر" للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم منح الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد -19 أولوية الحصول على اختبارات "بي سي آر".
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها بأنه تقرر كذلك السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم وخالطوا مصابين، بالقيام باختبارات منزلية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن، يوم الأحد الماضي، الموافقة على
جرعة رابعة من لقاح كورونا
لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية.
وأضاف بينيت، في مؤتمر صحفي بشأن مواصلة التعامل مع متحور أوميكرون، أن الجرعة الرابعة سيتم إعطاؤها بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة، بحسب قناة "كان" الرسمية.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إعفاء الأشخاص الملقحين من الخضوع للحجر الصحي من سن 5 سنوات وما فوق.
وتابع بينيت "القاعدة التي يجب أن نسترشد بها جميعا أن اللقاح يقي من الأمراض الخطيرة والحجر الصحي"، مضيفا "أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل محميين من الأعراض الخطيرة للوباء".