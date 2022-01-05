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إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح 3 مرات
إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح 3 مرات
أعلنت الرئاسة البولندية، اليوم الأربعاء، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة مطمئنة ويخضع للعزل الذاتي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:34+0000
2022-01-05T12:34+0000
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وقال رئيس مكتبه باول سيزرت عبر حسابه بتويتر، إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 17196 حالة و632 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19. وحذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، في وقت سابق اليوم، من أنه يتوقع أن تصل ذروة الإصابات في وقت لاحق في يناير الجاري.وأضاف أن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل، قائلا "نحن نستعد لهجوم أوميكرون".يذكر أن معدلات التطعيم في بولندا من أقل الدول في أوروبا، حيث تلقى حوالي 63 % من السكان البالغين اللقاح، كما تعتبر واحدة من أعلى معدلات الوفيات، على الرغم من فرض القليل من القيود أو متطلبات اللقاح المعمول بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/ظهور-أدلة-جديدة-هل-تحتاج-سلالة-أوميكرون-إلى-لقاح-خاص؟-1054926170.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, فيروس كورونا

إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح 3 مرات

12:34 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempelالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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أعلنت الرئاسة البولندية، اليوم الأربعاء، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة مطمئنة ويخضع للعزل الذاتي.
وقال رئيس مكتبه باول سيزرت عبر حسابه بتويتر، إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".

وأضاف أن "دودا كان قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا في أبريل ويونيو، ثم تلقى جرعة ثالثة معززة في ديسمبر من العام الماضي".

وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 17196 حالة و632 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.
وحذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، في وقت سابق اليوم، من أنه يتوقع أن تصل ذروة الإصابات في وقت لاحق في يناير الجاري.
وأضاف أن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل، قائلا "نحن نستعد لهجوم أوميكرون".
يذكر أن معدلات التطعيم في بولندا من أقل الدول في أوروبا، حيث تلقى حوالي 63 % من السكان البالغين اللقاح، كما تعتبر واحدة من أعلى معدلات الوفيات، على الرغم من فرض القليل من القيود أو متطلبات اللقاح المعمول بها.
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