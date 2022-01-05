إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح 3 مرات

وقال رئيس مكتبه باول سيزرت عبر حسابه بتويتر، إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 17196 حالة و632 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19. وحذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، في وقت سابق اليوم، من أنه يتوقع أن تصل ذروة الإصابات في وقت لاحق في يناير الجاري.وأضاف أن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل، قائلا "نحن نستعد لهجوم أوميكرون".يذكر أن معدلات التطعيم في بولندا من أقل الدول في أوروبا، حيث تلقى حوالي 63 % من السكان البالغين اللقاح، كما تعتبر واحدة من أعلى معدلات الوفيات، على الرغم من فرض القليل من القيود أو متطلبات اللقاح المعمول بها.
وأضاف أن "دودا كان قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا في أبريل ويونيو، ثم تلقى جرعة ثالثة معززة في ديسمبر من العام الماضي".
وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 17196 حالة و632 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.
وحذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، في وقت سابق اليوم، من أنه يتوقع أن تصل ذروة الإصابات في وقت لاحق في يناير الجاري.
وأضاف أن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل، قائلا "نحن نستعد لهجوم أوميكرون".
يذكر أن معدلات التطعيم في بولندا من أقل الدول في أوروبا، حيث تلقى حوالي 63 % من السكان البالغين اللقاح، كما تعتبر واحدة من أعلى معدلات الوفيات، على الرغم من فرض القليل من القيود أو متطلبات اللقاح المعمول بها.