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https://arabic.sputniknews.com/20220105/إعلام-إيران-تؤكد-إيجابية-محادثات-فيينا-1054988853.html
إعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا
إعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، على إيجابية المحادثات الخاصة برفع الحظر على بلاده. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T21:35+0000
2022-01-05T21:35+0000
عالم
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين، في تعليقه على سؤال لأحد المراسلين بشأن نتيجة المفاوضات، أن الجهود متواصلة في فيينا للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات.وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/رئيس-المخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-الاتفاق-النووي-مع-إيران-أفضل-لبلادنا-1054952098.html
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عالم, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

إعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا

21:35 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Majid Asgaripour
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أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، على إيجابية المحادثات الخاصة برفع الحظر على بلاده.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: الاتفاق النووي مع إيران أفضل لبلادنا
أمس, 21:13 GMT
وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين، في تعليقه على سؤال لأحد المراسلين بشأن نتيجة المفاوضات، أن الجهود متواصلة في فيينا للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات.
وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
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