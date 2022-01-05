إعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.وشدد كبير المفاوضين الإيرانيين، في تعليقه على سؤال لأحد المراسلين بشأن نتيجة المفاوضات، أن الجهود متواصلة في فيينا للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات.وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، على إيجابية المحادثات الخاصة برفع الحظر على بلاده.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن علي باقري كني، قد صرح قبل التوجه إلى "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية، فيينا، لاستئناف جولة المفاوضات مع ممثلي الأطراف الأخرى أن المباحثات إيجابية وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات.
وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.