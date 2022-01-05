إعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي

وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن العشرات من الجنود أعلنوا التمرد ورفض التعليمات والمشاركة في التدريبات المفاجئة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع.وأكدت القناة العبرية أن الجنود الإسرائيليون في منطقة غوش عتصيون احتجوا على صدور التعليمات قبل موعد تسريحهم وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم بساعات محدودة، وبعد انتهائهم من تنفيذ مهام عملياتية، حيث أجرى الجيش التدريبات العسكرية بنصف العدد من الجنود.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي خاصة الكتيبة رقم 66 في اللواء 55 التابع للواء المظليين، قام بإجراء مناورات في منطقة غوش عتصيون، بنصف العدد من الجنود، في وقت قام بتسريح مَن رفضوا المشاركة فيها، بهدف تقليص الضرر والسيطرة على حالة التمرد التي انتابت العشرات من الجنود.وكان الجنود قد اخبروا عائلاتهم أنهم في طريقهم إلى منازلهم وتسريحهم وخروجهم من المناورات العسكرية، لكنهم فوجئوا بأوامر لإجراء مناورات جديدة تستمر لعدة أيام، لكنهم رفضوا المشاركة في تلك المناورات.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
وأكدت القناة العبرية أن الجنود الإسرائيليون في منطقة غوش عتصيون احتجوا على صدور التعليمات قبل موعد تسريحهم وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم بساعات محدودة، وبعد انتهائهم من تنفيذ مهام عملياتية، حيث أجرى الجيش التدريبات العسكرية بنصف العدد من الجنود.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي خاصة الكتيبة رقم 66 في اللواء 55 التابع للواء المظليين، قام بإجراء مناورات في منطقة غوش عتصيون، بنصف العدد من الجنود، في وقت قام بتسريح مَن رفضوا المشاركة فيها، بهدف تقليص الضرر والسيطرة على حالة التمرد التي انتابت العشرات من الجنود.
وكان الجنود قد اخبروا عائلاتهم أنهم في طريقهم إلى منازلهم وتسريحهم وخروجهم من المناورات العسكرية، لكنهم فوجئوا بأوامر لإجراء مناورات جديدة تستمر لعدة أيام، لكنهم رفضوا المشاركة في تلك المناورات.