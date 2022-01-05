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https://arabic.sputniknews.com/20220105/إعلام-التمرد-يسود-لواء-المظليين-في-الجيش-الإسرائيلي-1054976400.html
إعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
إعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حالة من العصيان والتمرد تسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:50+0000
2022-01-05T14:50+0000
إسرائيل
عالم
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وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن العشرات من الجنود أعلنوا التمرد ورفض التعليمات والمشاركة في التدريبات المفاجئة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع.وأكدت القناة العبرية أن الجنود الإسرائيليون في منطقة غوش عتصيون احتجوا على صدور التعليمات قبل موعد تسريحهم وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم بساعات محدودة، وبعد انتهائهم من تنفيذ مهام عملياتية، حيث أجرى الجيش التدريبات العسكرية بنصف العدد من الجنود.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي خاصة الكتيبة رقم 66 في اللواء 55 التابع للواء المظليين، قام بإجراء مناورات في منطقة غوش عتصيون، بنصف العدد من الجنود، في وقت قام بتسريح مَن رفضوا المشاركة فيها، بهدف تقليص الضرر والسيطرة على حالة التمرد التي انتابت العشرات من الجنود.وكان الجنود قد اخبروا عائلاتهم أنهم في طريقهم إلى منازلهم وتسريحهم وخروجهم من المناورات العسكرية، لكنهم فوجئوا بأوامر لإجراء مناورات جديدة تستمر لعدة أيام، لكنهم رفضوا المشاركة في تلك المناورات.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/قناة-عبرية-مئات-الجنود-الإسرائيليون-يعلنون-التمرد-على-قيادة-الجيش-1050044675.html
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إسرائيل, عالم

إعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي

14:50 GMT 05.01.2022
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
قوات الجيش الإسرائيلي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حالة من العصيان والتمرد تسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن العشرات من الجنود أعلنوا التمرد ورفض التعليمات والمشاركة في التدريبات المفاجئة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع.
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
قناة عبرية: مئات الجنود الإسرائيليين يعلنون التمرد على قيادة الجيش
5 سبتمبر 2021, 12:25 GMT
وأكدت القناة العبرية أن الجنود الإسرائيليون في منطقة غوش عتصيون احتجوا على صدور التعليمات قبل موعد تسريحهم وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم بساعات محدودة، وبعد انتهائهم من تنفيذ مهام عملياتية، حيث أجرى الجيش التدريبات العسكرية بنصف العدد من الجنود.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي خاصة الكتيبة رقم 66 في اللواء 55 التابع للواء المظليين، قام بإجراء مناورات في منطقة غوش عتصيون، بنصف العدد من الجنود، في وقت قام بتسريح مَن رفضوا المشاركة فيها، بهدف تقليص الضرر والسيطرة على حالة التمرد التي انتابت العشرات من الجنود.
وكان الجنود قد اخبروا عائلاتهم أنهم في طريقهم إلى منازلهم وتسريحهم وخروجهم من المناورات العسكرية، لكنهم فوجئوا بأوامر لإجراء مناورات جديدة تستمر لعدة أيام، لكنهم رفضوا المشاركة في تلك المناورات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
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