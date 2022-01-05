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إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
كشف قسم العلاقات العامة لوحدة الإمام الحسن المجتبى التابعة للحرس الثوري الإيراني، غربي البلاد، عن سبب دوي الأصوات الحاد الذي سمعه السكان في ضواحي محافظة البرز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:39+0000
2022-01-05T14:39+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للقسم، قوله إن هذا الصوت وقع بسبب عملية تجريبية لإطلاق صاروخ، مضيفا أنها نفذت تحت إشراف أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.وجاء في البيان: "هكذا تدريبات متعارف عليها، ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء ألا يعيروا أهمية الى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".ولم يحدد البيان نوع الصاروخ والغرض من إطلاقه، كما لم يشر إلى توقيت التجربة. تخوض إيران محادثات مع القوى الكبرى من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.في الأسبوع الماضي، انتقدت قوى دولية إطلاق إيران صاروخ فضائي لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، وقالت إنه يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة. قالت طهران لاحقا إن العملية فشلت.
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العالم, أخبار إيران, إيران

إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد

14:39 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشف قسم العلاقات العامة لوحدة الإمام الحسن المجتبى التابعة للحرس الثوري الإيراني، غربي البلاد، عن سبب دوي الأصوات الحاد الذي سمعه السكان في ضواحي محافظة البرز.
ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للقسم، قوله إن هذا الصوت وقع بسبب عملية تجريبية لإطلاق صاروخ، مضيفا أنها نفذت تحت إشراف أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وجاء في البيان: "هكذا تدريبات متعارف عليها، ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء ألا يعيروا أهمية الى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".
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ولم يحدد البيان نوع الصاروخ والغرض من إطلاقه، كما لم يشر إلى توقيت التجربة. تخوض إيران محادثات مع القوى الكبرى من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.
في الأسبوع الماضي، انتقدت قوى دولية إطلاق إيران صاروخ فضائي لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، وقالت إنه يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة. قالت طهران لاحقا إن العملية فشلت.
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