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https://arabic.sputniknews.com/20220105/إيران-تكشف-سر-دوي-الصواريخ-في-غرب-البلاد-1054975937.html
إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
كشف قسم العلاقات العامة لوحدة الإمام الحسن المجتبى التابعة للحرس الثوري الإيراني، غربي البلاد، عن سبب دوي الأصوات الحاد الذي سمعه السكان في ضواحي محافظة البرز. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:39+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للقسم، قوله إن هذا الصوت وقع بسبب عملية تجريبية لإطلاق صاروخ، مضيفا أنها نفذت تحت إشراف أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.وجاء في البيان: "هكذا تدريبات متعارف عليها، ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء ألا يعيروا أهمية الى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".ولم يحدد البيان نوع الصاروخ والغرض من إطلاقه، كما لم يشر إلى توقيت التجربة. تخوض إيران محادثات مع القوى الكبرى من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.في الأسبوع الماضي، انتقدت قوى دولية إطلاق إيران صاروخ فضائي لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، وقالت إنه يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة. قالت طهران لاحقا إن العملية فشلت.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-في-2021؟-1054571345.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, إيران
إيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
كشف قسم العلاقات العامة لوحدة الإمام الحسن المجتبى التابعة للحرس الثوري الإيراني، غربي البلاد، عن سبب دوي الأصوات الحاد الذي سمعه السكان في ضواحي محافظة البرز.
ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للقسم، قوله إن هذا الصوت وقع بسبب عملية تجريبية لإطلاق صاروخ، مضيفا أنها نفذت تحت إشراف أحد المقرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وجاء في البيان: "هكذا تدريبات متعارف عليها، ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء ألا يعيروا أهمية الى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".
26 ديسمبر 2021, 11:27 GMT
ولم يحدد البيان نوع الصاروخ والغرض من
إطلاقه
، كما لم يشر إلى توقيت التجربة. تخوض إيران محادثات مع القوى الكبرى من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.
في الأسبوع الماضي، انتقدت قوى دولية إطلاق إيران صاروخ فضائي لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، وقالت إنه يعد انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة. قالت طهران لاحقا إن
العملية فشلت
.