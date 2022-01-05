تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/ابنة-أخت-جورج-فلويد-تتعرض-لإطلاق-نار-1054977915.html
ابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار
ابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ابنة أخت جورج فلويد، قد أصيبت بالرصاص الذى اخترق نوافذ منزلها، فى ولاية تكساس. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T15:21+0000
2022-01-05T15:21+0000
العالم
أمريكا
احتجاجات جورج فلويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104561/46/1045614656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3086fb0393325b684fdb7d4d88575f40.jpg
وأصيب الطفلة أريانا ديلان (4 أعوام)، برصاص اخترق نوافذ منزلها، بينما كانت مستلقية على سريرها في ولاية تكساس الأمريكية، في هجوم قالت عائلتها إنه كان متعمدا.وبحسب شبكة "إي بي سي 13"، تبين أن الطفلة أريانا هي ابنة أخت جورج فلويد، الرجل الذي قتلته الشرطة الأمريكية في عام 2020، وفجرت قضيته غضبا عارما في الولايات المتحدة.وذكرت عائلة الطفلة أن أريانا تم إخضاعها لعملية جراحية، إثر الرصاص الذى اخترق جسدها ورئتها، وتسبب فى كسر بضلوعها، مشيرة إلى أن شخصا ما أطلق النيران بشكل عشوائي على منزل الأسرة، الذي يقع فى الطابق الثانى من مبنى بالمدينة، مطلع الأسبوع الجاري.ولم تكشف الشرطة الأمريكية دوافع الهجوم أو هوية مطلق النار، لكن العائلة قالت إنها تعرف من أطلق النار، مؤكدة أن الهجوم كان متعمدا.وقال والدها ديريك ديلان لوسائل إعلام محلية: "لقد صُدمت حتى رأيت الدم وأدركت أن ابنتي البالغة من العمر 4 سنوات قد أصيبت حقا"، مضيفا: "لم تكن تعرف ما الذي يحدث، كانت نائمة".وكانت الطفلة تشارك مع أفراد عائلتها في مسيرات "حياة السود مهمة"، التي أعقبت مقتل خالها جورج فلويد.وكان قد صُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20210620/-افتتاح-نصب-تذكاري-لجورج-فلويد-فيديو-1049303462.html
https://arabic.sputniknews.com/20210625/السجن-22-عاما-لقاتل-جورج-فلويد-1049362227.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104561/46/1045614656_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3b2aed9bdefed473565f49e00417cecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أمريكا, احتجاجات جورج فلويد

ابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار

15:21 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Apu Gomesفنان "سيلوس" يرسم جدارية المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، كتب عليها (أنا لا أستطيع التنفس) في لوس أنجلوس، 30 مايو 2020
فنان سيلوس يرسم جدارية المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، كتب عليها (أنا لا أستطيع التنفس) في لوس أنجلوس، 30 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Apu Gomes
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ابنة أخت جورج فلويد، قد أصيبت بالرصاص الذى اخترق نوافذ منزلها، فى ولاية تكساس.
وأصيب الطفلة أريانا ديلان (4 أعوام)، برصاص اخترق نوافذ منزلها، بينما كانت مستلقية على سريرها في ولاية تكساس الأمريكية، في هجوم قالت عائلتها إنه كان متعمدا.
وبحسب شبكة "إي بي سي 13"، تبين أن الطفلة أريانا هي ابنة أخت جورج فلويد، الرجل الذي قتلته الشرطة الأمريكية في عام 2020، وفجرت قضيته غضبا عارما في الولايات المتحدة.
جدارية المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في برلين، ألمانيا 30 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2021
افتتاح نصب تذكاري لجورج فلويد... فيديو
20 يونيو 2021, 10:22 GMT
وذكرت عائلة الطفلة أن أريانا تم إخضاعها لعملية جراحية، إثر الرصاص الذى اخترق جسدها ورئتها، وتسبب فى كسر بضلوعها، مشيرة إلى أن شخصا ما أطلق النيران بشكل عشوائي على منزل الأسرة، الذي يقع فى الطابق الثانى من مبنى بالمدينة، مطلع الأسبوع الجاري.
ولم تكشف الشرطة الأمريكية دوافع الهجوم أو هوية مطلق النار، لكن العائلة قالت إنها تعرف من أطلق النار، مؤكدة أن الهجوم كان متعمدا.
وقال والدها ديريك ديلان لوسائل إعلام محلية: "لقد صُدمت حتى رأيت الدم وأدركت أن ابنتي البالغة من العمر 4 سنوات قد أصيبت حقا"، مضيفا: "لم تكن تعرف ما الذي يحدث، كانت نائمة".
مظاهرات في باريس احتجاجا على مقتل جورج فلويد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2021
السجن 22 عاما لقاتل جورج فلويد
25 يونيو 2021, 20:29 GMT
وكانت الطفلة تشارك مع أفراد عائلتها في مسيرات "حياة السود مهمة"، التي أعقبت مقتل خالها جورج فلويد.
وكان قد صُور الشرطي ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:40 GMTخبراء: المشهد السوداني يزداد تعقيدا... والمساعي الدولية ليست بحجم الأزمة الحالية
16:33 GMTالرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة
16:31 GMTتفاصيل لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة
16:31 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن إنجازات حكومية في 100 يوم رغم ويلات الحرب
16:25 GMTبيان رسمي من الشرطة الهندية بشأن "مزاد" لبيع نساء مسلمات
16:24 GMTأزمة الطاقة في أوروبا تتفاقم مجددا وتضع القارة "تحت رحمة روسيا والظروف"
16:19 GMTأمريكا تفرض عقوبات على زعيم صرب البوسنة
16:00 GMTعودة حركة العبور جزئيا بين تونس والجزائر
15:58 GMTالجزائر تعلن عودة سفيرها لدى فرنسا لمزاولة عمله من باريس غدا
15:56 GMTمتظاهرون يسيطرون على مطار ألماتي الدولي في كازاخستان
15:53 GMTالعراق يكشف عن عقود تسليح جديدة بطائرات مسيرة ومدفعية متطورة
15:49 GMTمصرف ليبيا المركزي: توريدات النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار في 2021
15:45 GMTهل يوصى بتناول البيض يوميا... وما هو الحد الأقصى المسموح به؟
15:45 GMTموقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل
15:41 GMTكنز يكفي لتمويل 15% من ميزانية العراق
15:34 GMTالعلماء يكتشفون ومضات محيرة قادمة من نجم غريب... صور وفيديو
15:21 GMTابنة أخت جورج فلويد تتعرض لإطلاق نار
15:16 GMTأطباء: المرضى يموتون في إثيوبيا بلا داع بسبب نقص الأدوية
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو