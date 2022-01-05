اختفاء غامض ومفاجئ لحساب أمير سعودي من "تويتر" يثير تفاعلا
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
بشكل مفاجئ اختفى حساب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على منصة "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، ما أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي الموقع في المملكة والخليج، متسائلين عن أسباب غلق حسابه.
والأمير سطام أحد مشاهير العائلة المالكة السعودية على "تويتر"، ويحرص دائما على التعليق على القضايا التي تتعلق بالمملكة عبر حسابه الذي يتابعه فيه أكثر من 660 ألف متابع.
يا أعز الناس خلونا ندعم حساب سمو الامير سطام @sattam_al_saud وقفوه بسبب مواقفه الداعمة للمملكة pic.twitter.com/XvqiXzPI9S— Mohammad Alsaleh أبو الجوهرة (@Worldmoha1) January 5, 2022
ويستخدم الأمير سطام حسابه للرد على الانتقادات التي توجه إلى المملكة في أي ملف، سواء الإقليمية أو الداخلية.
وكانت آخر تغريدات الأمير السعودي، قبل اختفاء حسابه للرد على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، بعد هجومه على المملكة وحكامها.
ترجع لنا بالسلامة ربي يحفظك يا تاج الراس ❤️ ،،، ..— م. حسام العسيري MBS 🇸🇦 (@eng_hossam1992) January 5, 2022
💜🇸🇦💜 @sattam_al_saud pic.twitter.com/NnsrlLgism
وقال الأمير سطام في إحدى تغريداته مساء أمس الثلاثاء: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر فمن حارب داعش في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية.."
وأرجع عدد من المتضامنين مع الأمير سطام أسباب غلق الحساب واختفائه إلى مواقف الأمير المدافعة عن المملكة وحكامها، ورفضه أي انتقادات أو إهانات لبلده أو العائلة المالكة، بينما رجح آخرون أن يكون الأمير نفسه هو من أغلق حسابه على تويتر لأسباب لا يعرفها أحد.
حساب اميرنا الغالي. #سطام_بن_خالد_ال_سعود موقوف والسبب أعداء الوطن عليه حملة شرسة من المتبرقعين— عبدالله بن نافل (@abdulh124) January 5, 2022
حساب وطني يستحق المتابعة والدعم ليرجع
نرجوا من الجميع المشاركة pic.twitter.com/YCbynPy5AW
ومن جانبها قالت شبكة "سي أن أن بالعربية" إنها تواصلت مع شركة "تويتر" للحصول على تعليق فيما إذا كان حساب الأمير قد أوقف من قبل الشركة أو من قبل المستخدم أو إن كانت هناك أسباب أخرى دون الحصول على تعليق.