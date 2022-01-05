https://arabic.sputniknews.com/20220105/اختفاء-غامض-ومفاجئ-لحساب-أمير-سعودي-من-تويتر-يثير-تفاعلا-1054957399.html

اختفاء غامض ومفاجئ لحساب أمير سعودي من "تويتر" يثير تفاعلا

اختفاء غامض ومفاجئ لحساب أمير سعودي من "تويتر" يثير تفاعلا

بشكل مفاجئ اختفى حساب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على منصة "تويتر" صباح اليوم الأربعاء، ما أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي الموقع في المملكة والخليج،... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T07:50+0000

2022-01-05T07:50+0000

2022-01-05T07:50+0000

أخبار السعودية اليوم

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والأمير سطام أحد مشاهير العائلة المالكة السعودية على "تويتر"، ويحرص دائما على التعليق على القضايا التي تتعلق بالمملكة عبر حسابه الذي يتابعه فيه أكثر من 660 ألف متابع.ويستخدم الأمير سطام حسابه للرد على الانتقادات التي توجه إلى المملكة في أي ملف، سواء الإقليمية أو الداخلية.وكانت آخر تغريدات الأمير السعودي، قبل اختفاء حسابه للرد على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، بعد هجومه على المملكة وحكامها.وقال الأمير سطام في إحدى تغريداته مساء أمس الثلاثاء: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر فمن حارب داعش في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية.."وأرجع عدد من المتضامنين مع الأمير سطام أسباب غلق الحساب واختفائه إلى مواقف الأمير المدافعة عن المملكة وحكامها، ورفضه أي انتقادات أو إهانات لبلده أو العائلة المالكة، بينما رجح آخرون أن يكون الأمير نفسه هو من أغلق حسابه على تويتر لأسباب لا يعرفها أحد.ومن جانبها قالت شبكة "سي أن أن بالعربية" إنها تواصلت مع شركة "تويتر" للحصول على تعليق فيما إذا كان حساب الأمير قد أوقف من قبل الشركة أو من قبل المستخدم أو إن كانت هناك أسباب أخرى دون الحصول على تعليق.

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