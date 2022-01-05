اشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب "نور أوتان" الحاكم في ألما آتا

ألما آتا - سبوتنيك. وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.في وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألماتي خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير 2022 إلى 19 الشهر الجاري.
اشتعلت النيران في فرع منطقة أويزوف لحزب "نور أوتان" الحاكم، في مركز مدينة ألما آتا وفقا لمراسل "سبوتنيك" في كازاخستان.
ألما آتا - سبوتنيك. وبحسب المراسل، تم تحطيم نوافذ الطابقين الأول والثاني في المبنى. ولم يظهر بعد رجال الإطفاء أو الشرطة.
في وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى "أكيمات" [البلدية] في ألما آتا وأضرموا النار فيه، وغادر رجال الشرطة الساحة بالقرب من "أكيمات".
أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في منطقة ألماتي خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير/كانون الثاني.
ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل حدود منطقة ألماتي للفترة من 12:30 ظهرًا يوم 5 يناير 2022 إلى 19 الشهر الجاري.