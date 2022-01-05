تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/التحالف-العربي-يعلن-أن-تنفيذ-قرصنة-سفينة-روابي-تم-من-ميناء-الحديدة-1054988220.html
التحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة
التحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:56+0000
2022-01-05T20:56+0000
العالم العربي
اليمن
التحالف العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104135/37/1041353745_0:127:2200:1365_1920x0_80_0_0_0254f51d9d9fa35c9b3870ad3a7fdde3.jpg
القاهرة، 5 يناير - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة يعد مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبأن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي انطلق من ميناء الحديدة.وكان التحالف قد رصد عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف، الواقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة؛ في وقت أعلن، اليوم، مقتل مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وإلحاق خسائر بعتادها إثر عمليات له في محافظتي شبوة ومأرب، الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.وأكد التحالف العربي أنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ودمرت الاستهدافات 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً".وأضاف التحالف في بيان له أنه "قام بتنفيذ 12 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 9 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا". على حد قوله.واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، باحتجاز سفينة وقود كانت متجهة إلى ميناء الحديدة اليمني، الذي تسيطر عليه الجماعة غربي البلاد، واقتيادها إلى جيزان جنوب غربي السعودية.ويأتي الاحتجاز بعد يومين من إعلان الجماعة نفسها احتجاز سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الاقليمية اليمنية، تحمل معدات عسكرية، بعد دخولها المياه اليمنية دون أي ترخيص من الجماعة، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
https://arabic.sputniknews.com/20220105/أنصار-الله-التحالف-العربي-اقتاد-قسرا-سفينة-نفط-تابعة-لنا-إلى-قبالة-جازان-1054960019.html
اليمن
التحالف العربي
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104135/37/1041353745_134:0:2090:1467_1920x0_80_0_0_563df70ec64d825b86ad4d08263728ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اليمن, التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة

20:56 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyadميناء الحديدة، اليمن 14 مايو/ أيار 2019
ميناء الحديدة، اليمن 14 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.
القاهرة، 5 يناير - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة يعد مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبأن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي انطلق من ميناء الحديدة.
سفينة تحمل شحنة نفط في ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان
09:29 GMT
وكان التحالف قد رصد عملية تحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف، الواقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة؛ في وقت أعلن، اليوم، مقتل مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وإلحاق خسائر بعتادها إثر عمليات له في محافظتي شبوة ومأرب، الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.
وأكد التحالف العربي أنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ودمرت الاستهدافات 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً".
وأضاف التحالف في بيان له أنه "قام بتنفيذ 12 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 9 آليات عسكرية وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا". على حد قوله.
واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، باحتجاز سفينة وقود كانت متجهة إلى ميناء الحديدة اليمني، الذي تسيطر عليه الجماعة غربي البلاد، واقتيادها إلى جيزان جنوب غربي السعودية.
ويأتي الاحتجاز بعد يومين من إعلان الجماعة نفسها احتجاز سفينة شحن عسكرية إماراتية في المياه الاقليمية اليمنية، تحمل معدات عسكرية، بعد دخولها المياه اليمنية دون أي ترخيص من الجماعة، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:56 GMTالتحالف العربي يعلن أن تنفيذ قرصنة سفينة "روابي" تم من ميناء الحديدة
20:54 GMTالرئيس التونسي أمام رهان الحصول على الدعم الدولي والاتفاق مع اتحاد الشغل
20:45 GMTعلماء يصدمون بمشهد تحول حوت عنبر ميت في قاع المحيط إلى "واحة للحياة"... فيديو
20:39 GMTعدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
20:30 GMTأمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا
20:29 GMTمجلس السيادة السوداني: ليس من المصلحة استمرار "حالة اللا دولة" التي ورثناها
20:12 GMTالحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها
20:06 GMTوزير لبناني: الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي
20:05 GMTدراسة: التطعيم من "كوفيد-19" أثناء الحمل غير مرتبط بمشكلات الولادة
20:03 GMTمواد رفع الحصانة عن النواب.. ما أهدافها ولماذا رفضها البرلمان الأردني؟
20:00 GMTفي الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني... هل يظل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران؟
19:47 GMTعشرات "الحريديم" يتظاهرون بسبب "الهواتف الحلال" في القدس... فيديو
19:42 GMTبلينكن: على ألمانيا وقف خط أنابيب "التيار الشمالي 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
19:41 GMTرئيس كازاخستان: عصابات إرهابية تنظم الاحتجاجات وطلبت مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
19:39 GMTقتلى من قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ في عموم كازاخستان إثر احتجاجات بسبب رفع أسعار الغاز
19:11 GMTقيادي في "الحشد الشعبي": سليماني قاتل في الصف الأول مع الشعب العراقي في مواجهة "داعش"
18:50 GMTبعد هجوم نصرالله... أين سيصل الصدام بين السعودية ولبنان؟
18:38 GMTطالبان تؤكد أمر التجار بقطع رؤوس تماثيل عرض الملابس لجلب الملائكة
18:37 GMT"الجهاد الإسلامي" تقدم عرضا عسكريا احتفالا بانتصار الأسير أبو هواش.. صور
18:35 GMTتقرير حقوقي: إثيوبيا احتجزت آلافا من مواطنيها "التيغرانيين" بعد ترحيلهم من السعودية