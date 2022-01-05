https://arabic.sputniknews.com/20220105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-قذائف-دبابات-لإبعاد-مشتبه-بهم-في-الجولان-1054988664.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذائف دبابات لإبعاد مشتبه بهم في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذائف دبابات لإبعاد مشتبه بهم في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف دبابات لإبعاد مشتبه بهم كانوا يتواجدون داخل نقاط عسكرية بالقرب من قواته في الجولان. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T21:26+0000

2022-01-05T21:26+0000

2022-01-05T21:26+0000

هضبة الجولان

الجيش الإسرائيلي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990726_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d6d01eb3c78de6e75a030e93bdfc7170.jpg

القدس - سبوتنيك. قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء: "رصدت استطلاعات الجيش قبل قليل وخلال نشاط على الحدود السورية في ‎الجولان عدد من المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات".أضاف الجيش أن قواته أطلقت قنابل إنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية.ونهاية ديسمبر/ كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن حكومته ستعمل على مضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان وزيادة مشاريع التنمية فيها، وذلك بعد عقده اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الجولان.وقوبل القرار بتنديد من الحكومة السورية ومن إيران، إذ اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية القرار بأنه "تصعيد خطير وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".كما جاء تنديد إيران بالقرار الإسرائيلي، على لسان متحدث وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، الذي وصف عقد مجلس وزراء إسرائيل اجتماع في الجولان بأنه "استفزازي".وكانت إسرائيل احتلت ثلثي الجولان، البالغ مساحته 1800 كيلومترا مربعا، من سوريا في أعقاب حرب حزيران/يونيو عام 1967.وسن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا قضى بضم الجولان إلى إسرائيل، في عام 1981.وسمحت الحكومة الإسرائيلية بإنشاء 32 مستوطنة على أراضي الجولان، يعيش فيها 27 ألف مستوطن؛ ولم تبق من قراه السورية إلا 105 تجمعا، وخمس قرى، يعيش فيها نحو 26 ألف مواطن سوري، يحملون الإقامة الإسرائيلية الدائمة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/تل-أبيب-تقدم-عروضا-جديدة-لجذب-الإسرائيليين-للسكن-في-الجولان-المحتل-1054763939.html

هضبة الجولان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

هضبة الجولان, الجيش الإسرائيلي