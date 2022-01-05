https://arabic.sputniknews.com/20220105/الجيش-الباكستاني-اكتمال-71-من-مشروع-تسوير-الحدود-المشتركة-مع-إيران-1054983118.html

الجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران

الجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، اليوم الأربعاء، إن بلاده أنجزت 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T17:52+0000

2022-01-05T17:52+0000

2022-01-05T17:52+0000

باكستان

عالم

إيران

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء افتخار جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي.وأكد المسؤول العسكري الباكستاني أن العام 2021 كان حافلا بالتحديات على الحدود الغربية الباكستانية مع أفغانستان، موضحا أنه رغم الآثار التي تركها الانسحاب الأمريكي من البلاد على الوضع الأمني في باكستان، فإن عملية استكمال مشروع تسوير الحدود الباكستانية المشتركة مع أفغانستان وإيران تواصلت بقوة من أجل تأمين الشعب الباكستاني.وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، أن السلام والأمن هدفان أساسيان وراء مشروع تسوير الحدود المشتركة، الذي يفترض مواصلته، حتى النهاية.وفي سياق متصل، احتفلت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، بوصول أول قطار شحن إليها قادم من باكستان مرورا بإيران ووصولا إلى إسطنبول.وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إنه تم "تنظيم احتفالية في المحطة القديمة بأنقرة، مع وصول القطار الذي انطلق من إسلام أباد في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي".ودخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2009، إلا أنه توقف عام 2011 بسبب تأخير في باكستان، ليعود ويستأنف رحلاته انطلاقا من إسلام أباد في 21 ديسمبر الماضي. وأشارت الوكالة التركية إلى أن مسافة الخط الحديدي في مشروع قطار إسلام أباد - طهران – إسطنبول تصل إلى 6 آلاف و543 كيلومترا.

https://arabic.sputniknews.com/20210317/إيران-تعلن-عن-خطوة-جديدة-بمشاركة-تركيا-وباكستان-الشهر-المقبل-1048389848.html

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