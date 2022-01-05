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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الحرس-الثوري-الإيراني-الهروب-الأمريكي-المذل-من-المنطقة-مؤشر-على-انتصار-قاسم-سليماني-1054956404.html
الحرس الثوري الإيراني: الهروب الأمريكي المذل من المنطقة مؤشر على انتصار قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني: الهروب الأمريكي المذل من المنطقة مؤشر على انتصار قاسم سليماني
اعتبر الحرس الثوري الإيراني، الهروب الأمريكي المذل من المنطقة مؤشر على انتصار قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T07:08+0000
2022-01-05T07:08+0000
أخبار إيران
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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، إن "الفريق قاسم سليماني أدى دورا مهما في انتصارات جبهة المقاومة على مختلف الصعد وبات أسوة في الايثار والشجاعة"، مضيفا أن "سليماني كان يعلم أن مصيره القتل في سبيل الله لأن قلبه قد تعلّق بعشق الله وهذه القاعدة تنطبق على جميع الشهداء"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد أن "جبهة المقاومة حققت انتصارا كبيرا بقيادة قاسم سليماني بفضل الثورة الإسلامية، حيث بدأت أمريكا بالهروب من المنطقة"، قائلا: إنه "اقتدار الشهيد سليماني أكثر من اقتدار القائد سليماني وكلما انقضى يوم على استشهاده تكبدت جبهة الاستكبار المزيد من الخسائر".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحرس-الثوري-إيران-لديها-أسلوبها-الخاص-في-الانتقام-لقاسم-سليماني-1054950858.html
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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني: الهروب الأمريكي المذل من المنطقة مؤشر على انتصار قاسم سليماني

07:08 GMT 05.01.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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اعتبر الحرس الثوري الإيراني، الهروب الأمريكي المذل من المنطقة مؤشر على انتصار قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، إن "الفريق قاسم سليماني أدى دورا مهما في انتصارات جبهة المقاومة على مختلف الصعد وبات أسوة في الايثار والشجاعة"، مضيفا أن "سليماني كان يعلم أن مصيره القتل في سبيل الله لأن قلبه قد تعلّق بعشق الله وهذه القاعدة تنطبق على جميع الشهداء"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الحرس الثوري: إيران لديها أسلوبها الخاص في الانتقام لقاسم سليماني
أمس, 20:43 GMT
وأكد أن "جبهة المقاومة حققت انتصارا كبيرا بقيادة قاسم سليماني بفضل الثورة الإسلامية، حيث بدأت أمريكا بالهروب من المنطقة"، قائلا: إنه "اقتدار الشهيد سليماني أكثر من اقتدار القائد سليماني وكلما انقضى يوم على استشهاده تكبدت جبهة الاستكبار المزيد من الخسائر".
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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