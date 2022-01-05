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الحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها
الحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، أن منشآت بلاده النووية "محصنة"، محذرا إسرائيل من دفع "ثمن باهظ" حال قررت الهجوم. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:12+0000
2022-01-05T20:47+0000
الحرس الثوري
النووي الإيراني
نفتالي بينيت
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جاء ذلك في لقاء خاص مع قناة "العالم"، بثته مساء اليوم الأربعاء، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.وقال شريف ردا على سؤال حول مدى إمكانية تنفيذ إسرائيل تهديداتها: "أن يرغب الإسرائيليون بفعل شيء حيال منشآت إيران النووية فهذا امر واضح، ولكن هناك شيئان يمنعانهم من ذلك".ومضى موضحا: "الأول هو الرد بالمثل، والثاني هو ظروف المنشآت في إيران، والتي هي محصنة بشكل متين جدا ولا يستطيع الصهاينة القيام باي إجراء ضدها".واعتبر أن الأمر الثاني الذي يحول دون قدرة إسرائيل على تنفيذ تهديداتها هو "خطط عمليات الدفاع السلبي"، مضيفا "لكن حقيقة أنهم (الإسرائيليون) يتحدثون ويصرخون ويطلقون الشعارات فهذا أمر واقع، حتى أنهم وقبل مناورات "الرسول الأعظم 17" الأخيرة صعدوا من وتيرة هذه الحرب اللفظية والإعلامية، إلى درجة أن القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية قال "سنهاجم المنشآت النووية الإيرانية في غضون اليومين القادمين والبعض ترجمها حتى الغد".وقال العميد رمضان شريف وهو أيضا مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري إنه "بعد هذه المناورات أوعز رئيس الوزراء الصهيوني (نفتالي بينيت) رسميا إلى الجيش بأنه من الآن فصاعدا لا يحق لأي أحد بأن يتحدث عن ايران بأي شكل من الأشكال".ورجح أن تكون التهديدات الإسرائيلية مجرد:وفيما يتعلق بمناورات "الرسول الأعظم" التي شهدتها إيران مؤخرا قال شريف: "هذه هي مناوراتنا السابعة عشرة وهذه المناورات هي لتعزيز قدرات القوات العسكرية للبلاد، استخدام أسلحة جديدة، تدريب القوات، التنسيق الميداني، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والإنجازات الجديدة".إلا أنه كشف أن "جزءا كبيرا من مناوراتنا لن يتم الإبلاغ عنه فعليا، أحيانا ولأجل أن يرى العدو جانبا من قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويتخلى بطريقة ما عن خطابه المتصاعد يتم تغطية جانب من المناورات".ومضى موضحا "هذه الجوانب هي جوانب ضئيلة جدا من المناورات، لأنه تم إجراؤها على مدى 15 يوما في منطقة جغرافية واسعة بمشاركة عدد كبير من الوحدات، وخلال 4 أو 5 أيام يتم نشر سلسلة من التقارير الإخبارية المحدودة، ولكن أن تكون هذه المناورات بهدف مقابلة التهديد الإسرائيلي، لا ليس كذلك".ومؤخرا صرح أكثر من مسؤول إسرائيل بأن هناك استعدادات تجرى على قدم وساق للتجهيز لهجوم يستهدف المواقع النووية الإيرانية، فيما اعتبرت هجوم أن أي هجوم إسرائيلي سيواجه برد "موجع".وكشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وجه القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
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الحرس الثوري, النووي الإيراني, نفتالي بينيت

الحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة وستدفع اسرائيل ثمنا باهظا إذا هاجمتها

20:12 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 05.01.2022)
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، أن منشآت بلاده النووية "محصنة"، محذرا إسرائيل من دفع "ثمن باهظ" حال قررت الهجوم.
جاء ذلك في لقاء خاص مع قناة "العالم"، بثته مساء اليوم الأربعاء، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال شريف ردا على سؤال حول مدى إمكانية تنفيذ إسرائيل تهديداتها: "أن يرغب الإسرائيليون بفعل شيء حيال منشآت إيران النووية فهذا امر واضح، ولكن هناك شيئان يمنعانهم من ذلك".
ومضى موضحا: "الأول هو الرد بالمثل، والثاني هو ظروف المنشآت في إيران، والتي هي محصنة بشكل متين جدا ولا يستطيع الصهاينة القيام باي إجراء ضدها".
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واعتبر أن الأمر الثاني الذي يحول دون قدرة إسرائيل على تنفيذ تهديداتها هو "خطط عمليات الدفاع السلبي"، مضيفا "لكن حقيقة أنهم (الإسرائيليون) يتحدثون ويصرخون ويطلقون الشعارات فهذا أمر واقع، حتى أنهم وقبل مناورات "الرسول الأعظم 17" الأخيرة صعدوا من وتيرة هذه الحرب اللفظية والإعلامية، إلى درجة أن القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية قال "سنهاجم المنشآت النووية الإيرانية في غضون اليومين القادمين والبعض ترجمها حتى الغد".
وقال العميد رمضان شريف وهو أيضا مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري إنه "بعد هذه المناورات أوعز رئيس الوزراء الصهيوني (نفتالي بينيت) رسميا إلى الجيش بأنه من الآن فصاعدا لا يحق لأي أحد بأن يتحدث عن ايران بأي شكل من الأشكال".
ورجح أن تكون التهديدات الإسرائيلية مجرد:
"تلاعب بالألفاظ من اجل الاستهلاك السياسي، خاصة الاستغلال للتغلب على مشاكلهم في الأراضي المحتلة"، مضيفا "هذه القضايا تجعلهم يحاولون تسويق مشاكلهم إلى الخارج".
وفيما يتعلق بمناورات "الرسول الأعظم" التي شهدتها إيران مؤخرا قال شريف: "هذه هي مناوراتنا السابعة عشرة وهذه المناورات هي لتعزيز قدرات القوات العسكرية للبلاد، استخدام أسلحة جديدة، تدريب القوات، التنسيق الميداني، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والإنجازات الجديدة".
إلا أنه كشف أن "جزءا كبيرا من مناوراتنا لن يتم الإبلاغ عنه فعليا، أحيانا ولأجل أن يرى العدو جانبا من قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويتخلى بطريقة ما عن خطابه المتصاعد يتم تغطية جانب من المناورات".
ومضى موضحا "هذه الجوانب هي جوانب ضئيلة جدا من المناورات، لأنه تم إجراؤها على مدى 15 يوما في منطقة جغرافية واسعة بمشاركة عدد كبير من الوحدات، وخلال 4 أو 5 أيام يتم نشر سلسلة من التقارير الإخبارية المحدودة، ولكن أن تكون هذه المناورات بهدف مقابلة التهديد الإسرائيلي، لا ليس كذلك".
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ومؤخرا صرح أكثر من مسؤول إسرائيل بأن هناك استعدادات تجرى على قدم وساق للتجهيز لهجوم يستهدف المواقع النووية الإيرانية، فيما اعتبرت هجوم أن أي هجوم إسرائيلي سيواجه برد "موجع".
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وجه القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
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