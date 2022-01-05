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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخارجية-الروسية-خطوات-رئيس-كازاخستان-توكاييف-تهدف-إلى-استقرار-الوضع-في-البلاد-1054966977.html
الخارجية الروسية: خطوات رئيس كازاخستان توكاييف تهدف إلى استقرار الوضع في البلاد
الخارجية الروسية: خطوات رئيس كازاخستان توكاييف تهدف إلى استقرار الوضع في البلاد
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على الأحداث والاحتجاجات المندلعة في مدينة ألما أتا في كازاخستان. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T12:00+0000
2022-01-05T12:00+0000
2022-01-05T12:00+0000
روسيا
كازاخستان
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وقالت الخارجية الروسية إن روسيا تؤيد استقرار الوضع في كازاخستان من خلال الحوار وليس من خلال أعمال الشغب.وجاء في بيان الخارجية: "نحن نتابع عن كثب الأحداث في الدولة الشقيقة المجاورة، ونؤيد الحل السلمي لكافة المشاكل في الإطار الدستوري والقانوني والحوار وليس من خلال أعمال الشغب وانتهاك القوانين".وأضاف البيان: "نأمل في أقرب وقت ممكن تطبيع الوضع في البلاد، التي ترتبط بها روسيا من خلال علاقات شراكة استراتيجية وتحالف وصلات أخوية وإنسانية".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كازاخستان
الخارجية الروسية: خطوات رئيس كازاخستان توكاييف تهدف إلى استقرار الوضع في البلاد
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على الأحداث والاحتجاجات المندلعة في مدينة ألما أتا في كازاخستان.
وقالت الخارجية الروسية إن روسيا تؤيد استقرار الوضع في كازاخستان من خلال الحوار وليس من خلال أعمال الشغب.
وجاء في بيان الخارجية: "نحن نتابع عن كثب الأحداث في الدولة الشقيقة المجاورة، ونؤيد الحل السلمي لكافة المشاكل في الإطار الدستوري والقانوني والحوار وليس من خلال أعمال الشغب وانتهاك القوانين".
وأضاف البيان: "نأمل في أقرب وقت ممكن تطبيع الوضع في البلاد، التي ترتبط بها روسيا من خلال علاقات شراكة استراتيجية وتحالف وصلات أخوية وإنسانية".