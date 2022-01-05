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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخطوط-الجوية-الإيرانية-تسير-رحلات-إلى-كراتشي-في-باكستان-1054972612.html
الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان
الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان
بدأت إيران تسيير رحلات جوية من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي الباكستانية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:47+0000
2022-01-05T13:47+0000
2022-01-05T13:47+0000
العالم
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن أول رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى كراتشي عصر اليوم الأربعاء.وتابعت: "وصلت طائرة طراز "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى مطار كراتشي الدولي في باكستان وعلى متنها 138 راكبا".وقالت الوكالة إن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى 12 رحلة شهريا، مشيرة إلى أنه تم إقامة مراسم احتفال لاستقبال رحلة كراتشي بحضور القنصل الإيراني في المدينة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان
بدأت إيران تسيير رحلات جوية من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي الباكستانية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن أول
رحلة جوية
تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى كراتشي عصر اليوم الأربعاء.
وتابعت: "وصلت طائرة طراز "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية
الإيرانية
إلى مطار كراتشي الدولي في باكستان وعلى متنها 138 راكبا".
وقالت الوكالة إن عدد رحلات شركة
الخطوط الجوية الإيرانية
وصلت إلى 12 رحلة شهريا، مشيرة إلى أنه تم إقامة مراسم احتفال لاستقبال رحلة كراتشي بحضور القنصل الإيراني في المدينة.