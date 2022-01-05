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الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان
الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان
بدأت إيران تسيير رحلات جوية من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي الباكستانية. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:47+0000
2022-01-05T13:47+0000
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن أول رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى كراتشي عصر اليوم الأربعاء.وتابعت: "وصلت طائرة طراز "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى مطار كراتشي الدولي في باكستان وعلى متنها 138 راكبا".وقالت الوكالة إن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى 12 رحلة شهريا، مشيرة إلى أنه تم إقامة مراسم احتفال لاستقبال رحلة كراتشي بحضور القنصل الإيراني في المدينة.
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العالم, أخبار إيران

الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات إلى كراتشي في باكستان

13:47 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAISطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان أير"
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان أير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
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بدأت إيران تسيير رحلات جوية من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد إلى مدينة كراتشي الباكستانية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشيرة إلى أن أول رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى كراتشي عصر اليوم الأربعاء.
وتابعت: "وصلت طائرة طراز "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى مطار كراتشي الدولي في باكستان وعلى متنها 138 راكبا".
وقالت الوكالة إن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية وصلت إلى 12 رحلة شهريا، مشيرة إلى أنه تم إقامة مراسم احتفال لاستقبال رحلة كراتشي بحضور القنصل الإيراني في المدينة.
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