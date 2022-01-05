تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الدبيبة-يفتح-المجال-أمام-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الليبية-مجددا-فيديو-1054959456.html
الدبيبة يفتح المجال أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية مجددا... فيديو
الدبيبة يفتح المجال أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية مجددا... فيديو
فتح رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة المجال أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية مجددا. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T09:21+0000
2022-01-05T09:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_0:26:3115:1778_1920x0_80_0_0_cc64cddd17522812a960564f199b25be.jpg
وقال الدبيبة في تصريحات مع قناة التلفزيون العربي، إنه "سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كان لديه حظوظ وشعبية"، مؤكدا أنه إذا لم تكن لديه حظوظ لن يتقدم.وأوضح أن "الأهم هو نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في ليبيا"، مؤكدا أن "ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، ولا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية".وأكد الدبيبة أن "العملية الانتخابية لا بد أن تكون واضحة ومريحة للبدء في البرامج الانتخابية وتجهيز صناديق الاقتراع وحمايتها، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة هي ضمان القبول بنتائج الانتخابات"، على حد قوله.وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعيا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.وقال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_386:0:3115:2047_1920x0_80_0_0_34a2dba60cff8f51b44f11f2df0b51d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يفتح المجال أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية مجددا... فيديو

09:21 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 05.01.2022)
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
فتح رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة المجال أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية مجددا.
وقال الدبيبة في تصريحات مع قناة التلفزيون العربي، إنه "سيتقدم إلى الانتخابات مثل بقية المرشحين إذا كان لديه حظوظ وشعبية"، مؤكدا أنه إذا لم تكن لديه حظوظ لن يتقدم.
وأوضح أن "الأهم هو نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في ليبيا"، مؤكدا أن "ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، ولا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية".
وأضاف أن "هذه المتطلبات واضحة جدا وهي ثلاث مراحل، ويجب أن يكون لدينا قاعدة دستورية أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب"، بحسب تعبيره.
وأكد الدبيبة أن "العملية الانتخابية لا بد أن تكون واضحة ومريحة للبدء في البرامج الانتخابية وتجهيز صناديق الاقتراع وحمايتها، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة هي ضمان القبول بنتائج الانتخابات"، على حد قوله.
وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعيا إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال.
وقال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:33 GMTالبنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار
10:29 GMTالخرطوم وواشنطن تؤكدان أهمية استكمال الانتقال الديمقراطي في السودان وصولا إلى الانتخابات
10:26 GMTمسؤول إيراني يكشف عن أهم الأهداف التي كان يسعى قاسم سليماني إلى تحقيقها في الشرق الأوسط
10:23 GMTمراسل "سبوتنيك": محتجون يعتدون على فرق الإسعاف وتحطيم مراكز طبية في مدينة ألما آتا
10:19 GMT"إنفاق أكبر على تحسين حياة الناس"... وزارة المالية المصرية تحدد أهدافها في العام المالي المقبل
10:17 GMTضجة في السعودية بسبب وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء
10:16 GMTاشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب "نور أوتان" الحاكم في ألما آتا
10:11 GMTمحمد عبده يرزق بمولود يسميه سلمان تيمنا بالملك السعودي
10:05 GMTماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين
10:05 GMTآلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام مكان إقامة رئيس كازاخستان في ألما آتا
10:03 GMTتعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي الأردني
10:01 GMTأحمد عز يكشف عن تفاصيل فيلم "الجريمة"
09:50 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": مطار نورسلطان وألما آتا يعملان بشكل طبيعي بالرغم من الاحتجاجات
09:48 GMTمشروع روسي ضخم يقدم الطاقة الفضائية الهائلة كحل مستقبلي عوضا عن الطاقة البديلة التقليدية
09:48 GMTمصر... "الجنايات" تقضي بإعدام سفاح الإسماعيلية
09:45 GMTروجيه ميلا: لو كنت لعبت في مصر لاخترت هذا النادي
09:43 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو
09:29 GMT"أنصار الله": التحالف العربي اقتاد قسرا سفينة نفط تابعة لنا إلى قبالة جازان
09:23 GMTروسيا تبدأ الإنتاج التسلسلي لطائرات "إم إس-21" المدنية مطلع العام 2024
09:22 GMTالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار