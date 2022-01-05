الرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
© AFP 2021 / Ozan Koseعلم تركيا
© AFP 2021 / Ozan Kose
أدانت الرئاسة التركية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء أحد المستوطنين على مصور وكالة الأناضول الرسمية أمام مستشفى وسط إسرائيل.
جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحسابه على تويتر.
وقال ألطون: "ندين الاعتداء على مصور وكالة الأناضول، فايز أبو رميلة، الذي تعرض لهجوم من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل أثناء قيامه بواجبه".
وتابع: "أبعث بأطيب تمنياتي له وللمجتمع الصحفي، سنتابع الموضوع على كافة الأصعدة"، مرفقا تغريدته بصورة لأبو رميلة وهو ممدد على الأرض عقب الاعتداء عليه.
Görevi başında İsrail’deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle’ye yapılan saldırıyı kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 5, 2022
Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Konunun her alanda takipçisi olacağız. https://t.co/Z2urezlqbp
وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتدى مستوطن من اليمين الإسرائيلي المتشدد على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".
وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطن على المصور فايز أبو رميلة.
وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.
מחוץ לבית החולים אסף הרופא מתקיימת הפגנה של פעילי ימין נגד שחרורו של העציר המנהלי הישאם אבו הוואש. ערוץ אל-רד האמירותי פרסם תיעוד של מפגין תוקף עיתונאי מטעם סוכנות הידיעות הטורקית אנאדול@hadasgrinberg @coren_ido pic.twitter.com/6cQf4ANRe3— כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2022
وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.