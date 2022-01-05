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الرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
الرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
أدانت الرئاسة التركية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء أحد المستوطنين على مصور وكالة الأناضول الرسمية أمام مستشفى وسط إسرائيل. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T21:42+0000
2022-01-05T21:42+0000
إسرائيل
الرئاسة التركية
أسرى فلسطينيين
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جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحسابه على تويتر.وقال ألطون: "ندين الاعتداء على مصور وكالة الأناضول، فايز أبو رميلة، الذي تعرض لهجوم من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل أثناء قيامه بواجبه".وتابع: "أبعث بأطيب تمنياتي له وللمجتمع الصحفي، سنتابع الموضوع على كافة الأصعدة"، مرفقا تغريدته بصورة لأبو رميلة وهو ممدد على الأرض عقب الاعتداء عليه.وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتدى مستوطن من اليمين الإسرائيلي المتشدد على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطن على المصور فايز أبو رميلة.وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.
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إسرائيل, الرئاسة التركية, أسرى فلسطينيين

الرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل

21:42 GMT 05.01.2022
© AFP 2021 / Ozan Koseعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / Ozan Kose
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أدانت الرئاسة التركية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء أحد المستوطنين على مصور وكالة الأناضول الرسمية أمام مستشفى وسط إسرائيل.
جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحسابه على تويتر.
وقال ألطون: "ندين الاعتداء على مصور وكالة الأناضول، فايز أبو رميلة، الذي تعرض لهجوم من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل أثناء قيامه بواجبه".
وتابع: "أبعث بأطيب تمنياتي له وللمجتمع الصحفي، سنتابع الموضوع على كافة الأصعدة"، مرفقا تغريدته بصورة لأبو رميلة وهو ممدد على الأرض عقب الاعتداء عليه.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتدى مستوطن من اليمين الإسرائيلي المتشدد على مصور وكالة الأناضول التركية أمام مستشفى يقبع داخله الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "خارج مستشفى أساف هروفيه، تظاهر نشطاء اليمين (الإسرائيلي) ضد إطلاق سراح المعتقل الإداري هشام أبو هواش".
وبثت القناة مقطعا مصورا كانت قد التقطته إحدى القنوات العربية يوثق لاعتداء المستوطن على المصور فايز أبو رميلة.
وظهر أحد المستوطنين ملتحفا بعلم إسرائيل، وهو يوجه لكمات متلاحقة للمصور الذي كان يحمل الكاميرا الخاصة به، قبل أن يسقط أرضا على وقع اللكمات المباغتة.
وفي وقت سابق اليوم، وصل عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير برفقة عدد من نشطاء اليمين للاحتجاج أمام المستشفى على قرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الإداري أبو هواش بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما.
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