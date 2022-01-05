https://arabic.sputniknews.com/20220105/الرئيس-العراقي-يؤكد-على-ضرورة-أن-تكون-الحكومة-الجديدة-قادرة-على-التصدي-للتحديات-1054958499.html

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T08:19+0000

2022-01-05T08:19+0000

2022-01-05T08:19+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال، برهم صالح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إنه "يتعين أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات"، مؤكدا على ضرورة إنهاء الأزمات الملحة في المنطقة.وكان الرئيس العراقي، دعا مجلس النواب الجديد، إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، معربا عن أمله في "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".وجدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الشهر الماضي، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مؤخرا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

https://arabic.sputniknews.com/20211230/الرئيس-العراقي-يدعو-البرلمان-الجديد-للانعقاد-في-9-يناير-المقبل-تمهيدا-لتشكيل-الحكومة-1054758775.html

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أخبار العراق اليوم