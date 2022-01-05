الري المصرية تعلن تخزين 2.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار في الفترة الأخيرة

وقال الوزير، في بيان له، اليوم، الأربعاء، إن أجهزة الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وأسيوط خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى الثاني من يناير الجاري.وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.لافتا إلى أنه تلقى تقريرا أظهر الدور الهام الذي قامت به هذه المنشآت في حجز كميات من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن هذه المياه يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.وأشار الوزير إلى أن أعمال الحماية التي تم إنشائها وفرت الحماية اللازمة للسكان والمنشآت، حيث وفرت الحماية لعدة مدن وتجمعات سكنية،وكذلك حافظت على الطرق وخطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء، وخطوط المياه، والمنشآت السياحية.
أعلن وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي، أن أعمال الحماية التي أنشئت لحماية السكان والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول تمكنت من حصاد حوالي 2.3 مليون متر مكعب من المياه خلال موجة الأمطار الأخيرة.
وقال الوزير، في بيان له، اليوم، الأربعاء، إن أجهزة الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وأسيوط خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى الثاني من يناير الجاري.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الحماية للسكان والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.
لافتا إلى أنه تلقى تقريرا أظهر الدور الهام الذي قامت به هذه المنشآت في حجز كميات من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن هذه المياه يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الحماية التي تم إنشائها وفرت الحماية اللازمة للسكان والمنشآت، حيث وفرت الحماية لعدة مدن وتجمعات سكنية،
وكذلك حافظت على الطرق وخطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء، وخطوط المياه، والمنشآت السياحية.