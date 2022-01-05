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الشرطة العراقية تعلن تطهير الشريط الحدودي بين كركوك وصلاح الدين من الإرهاب
الشرطة العراقية تعلن تطهير الشريط الحدودي بين كركوك وصلاح الدين من الإرهاب
أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لمنع تنقل "فلول الإرهاب"، بين محافظتي كركوك وصلاح الدين المتجاورتين. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:50+0000
2022-01-05T13:50+0000
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وقال قيادة الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، إنها نشر 16 نقطة ومرابطة أمنية بين المحافظتين لمنع تنقل فلول الإرهاب بينهما.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات عن قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر يوسف المطوري، أكد فيها على أن قواته "أكملت تطهير الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتأمين المناطق التي كانت تستغلها عصابات داعش الارهابية، بالتعرض على القطعات الأمنية في الرشاد وزيتون".لافتا إلى أن هذا "عزز الاستقرار الأمني وقطع حركة تنقل ونشاط الفلول الإرهابية، وجعل مناطق جنوبي كركوك ضمن ناحية الرشاد أكثر أمناً واستقراراً منذ العام 2003".
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أخبار العراق اليوم, داعش, العراق

الشرطة العراقية تعلن تطهير الشريط الحدودي بين كركوك وصلاح الدين من الإرهاب

13:50 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لمنع تنقل "فلول الإرهاب"، بين محافظتي كركوك وصلاح الدين المتجاورتين.
وقال قيادة الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، إنها نشر 16 نقطة ومرابطة أمنية بين المحافظتين لمنع تنقل فلول الإرهاب بينهما.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات عن قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر يوسف المطوري، أكد فيها على أن قواته "أكملت تطهير الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتأمين المناطق التي كانت تستغلها عصابات داعش الارهابية، بالتعرض على القطعات الأمنية في الرشاد وزيتون".
وأشار المطوري إلى أن "الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية اكملوا انفتاح قطعاتهم العسكرية في 16 نقطة امنية مرابطة ضمن قاطع المسؤولية".
لافتا إلى أن هذا "عزز الاستقرار الأمني وقطع حركة تنقل ونشاط الفلول الإرهابية، وجعل مناطق جنوبي كركوك ضمن ناحية الرشاد أكثر أمناً واستقراراً منذ العام 2003".
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